Dia começa com temperaturas amenas mas chuva não chega a Capital

Nesta sexta-feira (05) o dia começou com temperaturas amenas em todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a semana encerra com mínima entre 18ºC e 20ºC e céu com algumas nuvens. As máximas não devem ultrapassar os 30ºC de acordo com o INMET (Instituo Nacional de Meteorologia).

Nas regiões sul-fronteira, cone-sul, grande Dourados e sudoeste do Estado as máximas podem atingir valores até 25ºC. Em outras regiões as mínimas ficam entre 17ºC e 21ºC e as máximas podem chegar aos 35ºC mesmo com as nuvens pesadas no início da manhã.

Há previsão de baixos valores de umidade do ar, entre 15% e 35% e recomenda-se a ingestão de líquidos, evitar realizar exercícios físicos nos horários mais quentes e atenção redobrada para crianças, idosos e animais.

Na noite de ontem (04) houve uma ligeira mudança nas temperaturas, principalmente nas regiões sul do Estado, o que resultou num aumento de nebulosidade na maioria dos municípios e espera-se chuvas e tempestades isoladas no extremo sul do estado devido ao avanço de uma frente fria oceânica.

Nos municípios de Paranhos e Sete Quedas o dia começou com mínima de 13ºC. Já na região norte a máxima bate os 37ºC. Ponta Porã, Amambai e Mundo Novo registrou a mínima foi de 14ºC; em Dourados a mínima foi de 18ºC e a máxima chega a 25ºC.

Há previsão de chuvas mais generalizadas, acompanhadas de tempestades com raios, entre os dias 07 e 09 de agosto (com maior probabilidade dia 08/08) devido ao avanço de um cavado, aliado ao transporte de umidade sobre Mato Grosso do Sul.

A queda mais acentuada das temperaturas deve ocorrer entre os dias 10 e 11 de agosto, com temperaturas mínimas entre 5-7°C no centro-sul e 10-14°C no norte do estado.