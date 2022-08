Chegada de Deyverson no Cuiabá e negociações por Vital agitam o mercado do futebol

O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo. No Brasil, o destaque fica com o Corinthians, que está finalizando as negociações para ceder Luan ao Santos e pode, também, “reforçar” o São Paulo caso as conversas pelo empréstimo de Mateus Vital avancem.

Já o Cuiabá anunciou a contratação de Deyverson, atacante que deixou o Palmeiras nas últimas semanas. Ele já fez exames médicos e assinou vínculo de uma temporada com a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.

CORINTHIANS E SÃO PAULO NEGOCIAM MATEUS VITAL

O Corinthians trabalha nos bastidores para definir de vez a situação de dois atletas que não fazem parte dos planos para esta temporada: Mateus Vital e Luan. E a tendência é que o destino de ambos seja em rivais: enquanto Luan está encaminhado com o Santos, Vital gera o interesse do São Paulo.

Vital tem vínculo com o time de Vitor Pereira até o fim do ano que vem. No primeiro contato de um intermediário corintiano com o São Paulo, a diretoria do time tricolor deixou claro que não tem muito poder de investimento, mas se interessa pelo nome que, inclusive, passou pelo crivo do técnico Rogério Ceni. A possibilidade de o Corinthians abrir mão do contrato com o meia-atacante para ficar com parte dos direitos dele agrada o clube do Morumbi.

CUIABÁ FECHA COM DEYVERSON

O Cuiabá tem novo reforço para a temporada. Nesta quinta-feira (4), o clube anunciou a contratação do atacante Deyverson, de 31 anos, que deve ser peça fundamental para equipe no campo ofensivo. Ele já fez exames médicos e assinou por uma temporada com a equipe de Mato Grosso.

A última partida de Deyverson foi no dia 20 de março, em duelo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O atleta é o segundo reforço do Cuiabá na atual janela de transferências do mercado da bola: antes dele, o meia-atacante Gabriel Pirani, em empréstimo junto ao Santos, chegou.

SANTOS ENCAMINHA CONTRATAÇÃO DE NATHAN

O Santos encaminhou nesta quinta a contratação do lateral-direito Nathan, do Boavista (POR). Revelado pelo Vasco, o jogador de 20 anos chegaria em definitivo. Ele é esperado nesta sexta-feira (5) no Brasil para exames médicos.

Nathan foi negociado ainda no sub-20 do Vasco ao Boavista em 2020. O empréstimo previa obrigação de compra por R$ 7 milhões. O atleta quase foi reforço do Athletico em junho.

FLAMENGO PREGA CAUTELA EM NEGOCIAÇÕES POR OSCAR

O Flamengo protagoniza uma janela movimentada de contratações: Everton Cebolinha, Arturo Vidal, Erick Pulgar e Guillermo Varela já chegaram. No entanto, o Rubro-Negro vive a expectativa pela chegada do meia Oscar.

O vice-presidente de futebol Marcos Braz reforçou o interesse no jogador, mas pregou cautela com a negociação. “Temos uma situação com o Oscar [e quero] deixar claro mais uma vez que ainda não tem nada. O Flamengo jamais teve qualquer negociação com o clube chinês. É deixar claro que a gente respeita o Shanghai e muito, respeita a história do Oscar no Shanghai, que chegou em 2017. Ele tem uma história com o clube, de relação de ídolo com as crianças chinesas. O Flamengo sempre vai respeitar isso e por respeitar e estar sempre atento a isso, o Flamengo vai esperar até se achar confortável par que se tenha a liberação e possa definir a contratação.”

Com informações da Folhapress