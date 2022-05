Consórcio pede reunião com prefeitura para escapar de novo aumento da passagem de ônibus

O trecho da rua Rui Barbosa que compreende entre a avenida Afonso Pena e a rua Barão do Rio Branco estão interditados desde a manhã de hoje (12). Com isso, todas as linhas de transporte público que operam neste trecho, foram deslocadas para o ponto de ônibus da praça do Rádio Clube.

O Gerente Executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengar confirmou que neste trecho que conta com a operação de 43 linhas e 152 ônibus, passa por mudanças temporárias por, pelo menos, duas semanas.

Em relação ao aumento do valor do óleo diesel e gasolina, Robson diz que o consórcio procura alguma forma de adequar a situação, para que não reflita no preço da passagem de ônibus. “Para isso, estamos solicitando uma reunião com a prefeita municipal para discutirmos essa situação.”

“O preço do diesel, do último aumento da tarifa para cá, já aumentou em 40%. isso reflete no custo para o consórcio em cerca de R$ 1,2 milhão e não temos como fazer o aporte de dinheiro para cobrir esta conta,” revelou o gerente.

Possibilidade de reajuste

Sobre a chance do preço da passagem de ônibus aumentar na Capital, Robson acredita que o Poder Publico resolva a situação com criatividade. “Podemos fazer igual em Dourados, onde o poder público subsidiou todas as isenções. Seria uma possível saída, visto que o Governo Federal e Estradual não se manifestaram a respeito dessa crise que não atinge somente em Campo Grande, mas em todo Brasil.”

"Hoje nós recebemos subsídios da Prefeitura de Campo Grande, somente relativo aos estudantes da rede municipal e deficientes. A rede estadual e federal e o idoso, quem arca com o custo da passagem deles, é o passageiro pagante" concluiu.

Com informações da repórter Vivian Bacarji