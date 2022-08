Árvore cai em residência e morador fica preso por mais de 7h

Juvêncio Rodes, 36 anos, está há mais de 7h preso dentro de casa após uma árvore cair com a forte chuva e atingir sua residência, na Rua Abílio de Azevedo, no Iracy Coelho, em Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 00h, na madrugada desta quinta-feira (18).

Na residência moram Juvêncio que é funcionário público, o tio e o pai de 74 anos. De cima do portão ele conta que estava dormindo no momento do acidente e acordou com um forte estrondo.

“Por volta da meia noite escutei um estralo muito forte e quando sai aqui fora me deparei com a árvore, agora para sair de casa só pelo muro. Meu pai é diabético e têm dificuldade para locomoção então a situação tá complicada”, afirmou.

Segundo Juvêncio, em 2016 ele solicitou o corte da árvore pois temia um acidente mas até agora nada foi feito. “De primeira mão eles não autorizaram, fui la tentei novamente e em 2019 eles autorizaram a retirada, mas queriam que nós mesmos retirassem é isso era inviável”.

A queda da árvore gerou danos no portão da casa, quebrou telhas e atingiu a cerca elétrica, o que somados geram um prejuízo de aproximadamente R$ 8 mil reais, segundo o morador.

Ederson Marques, vizinho de Juvêncio, também teve a casa atingida pela árvore, segundo ele o prejuízo estimado é de R$ 2 mil reais.

“Não teve nenhum estrondo muito grande aqui, ouvi um barulho que parecia que estavam arrancando a calha aí vi que tinha atingido o muro, uma viga que fica em cima do portão e calhas. Tudo da um prejuízo de R$ 2 mil reais”, disse.

O morador relatou ainda que só conseguiu sair da residência pois a árvore não atingiu o portão, mas por conta dos galhos não conseguiu sair com o carro para ir trabalhar.

