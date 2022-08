Mortes por infarto podem chegar até a 30% nos dias frios

Todo cuidado com a saúde é sempre importante e principalmente quando o assunto é coração. Um aumento no número de casos de infartos e AVC (Acidente Vascular Cerebral) chama a atenção para cuidados redobrados com a saúde. Com a queda de óbitos em março, o Covid-19 passou a ocupar a terceira posição em letalidade, atrás do infarto e do AVC (Acidente Vascular Cerebral).

No inverno, segundo o Ministério da Saúde, há aumento nos casos de doenças respiratória e de acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, as ocorrências de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) podem aumentar em até 30%, especialmente em temperaturas abaixo de 14°C. Pacientes com idades entre 75 e 84 anos e aqueles que já apresentam doenças relacionadas ao coração são os mais vulneráveis.

De acordo com o portal da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), mil pessoas morrem por dia e 400 mil por ano. Dados que correspondem 30% de todas as mortes no país. Além disso, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração.

No primeiro semestre do ano passado, de acordo com a SBC, houve um aumento de quase 7% no número de óbitos de doenças cardiovasculares, se comparado ao mesmo período em 2020. Foram mais de 140 mil mortes registradas contra mais de 150 mil no mesmo período deste ano.

Frio – O corpo humano passa por uma termorregulação quando há grande queda da temperatura e automaticamente o organismo cria um mecanismo para regular a temperatura corporal e mantê-la em equilíbrio. Se ocorre uma queda brusca da temperatura ambiente, a vasoconstrição nos vasos do coração pode resultar em infarto, angina (dor no peito) e até mesmo na morte súbita.

A vasoconstrição faz parte desse processo e provoca a contração dos vasos sanguíneos. Consequentemente existe um aumento da pressão sanguínea e então, evita-se a perda excessiva de calor.