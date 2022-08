Suspeito de abusar de enteada e mais duas crianças é preso

Um homem, de 50 anos, suspeito de estuprar a enteada,9, e outras duas crianças, foi preso ontem (17) em Nova Alvorada do Sul, distante a 110 quilômetros de Campo Grande. A mãe da menina havia procurado a Polícia Civil no dia 3 de agosto para realizar a denúncia, após a criança contar à babá sobre os abusos.

Com a denúncia, foi pedida a prisão temporária do homem e após o início das investigações, os policiais conseguiram identificar outras duas vítimas que sofreram abusos por ele. Na época, as vítimas tinham 11 anos e atualmente estão com 21.

Segundo o delegado, Lucas Muchenski Oliveira, a criança era abusada há alguns meses.

“Temos indícios da existência de outras vítimas, e qualquer pessoa que tiver informações sobre abusos sexuais de menores pode procurar as autoridades”, destaca o delegado Lucas Muchenski Oliveira.

O caso segue em investigação.

Com informações de Dourados News

