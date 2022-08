Há 87 dias para a Copa do Mundo; comércio da Capital se veste de verde e amarelo

Há pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo, a venda de itens como camisetas, bandeiras e até televisão começam a aumentar e geram boas expectativas aos comerciantes em Campo Grande.

Gerente de vendas da Magazine Luiza, Cleber Cabanhas explica que no segundo semestre deste ano a venda de TVs aumentaram consideravelmente, em especial as televisões de tela grande.

“Na entrada do segundo semestre as vendas começaram a aumentar, principalmente as tvs de tela grande a partir de 55 polegadas, no primeiro semestre não saem tantas nesse tamanho. Quanto mais se aproxima da Copa do Mundo mais à venda cresce de forma gradativa, mês a mês”, disse.

Foto: João Gabriel Vilalba

Em um mês quase todo o estoque de bandeiras do Brasil foi vendido em uma loja de utensílios na rua calógeras. “Vendemos bastante coisas esse mês por conta da Copa, as pessoas veem as coisas verde e amarelo e chama atenção e compram, principalmente bandeira. Tínhamos mais de 30 bandeiras e em um mês vendemos mais da metade já”, afirma a vendedora Vitória Caroline.

Para a vendedora Luzinete Alves, a Copa vem em um ótimo momento pós pandemia de Covid-19 e dá a oportunidade para os comerciantes alavancarem as vendas.

“Estamos confiantes com essa Copa principalmente porque o povo brasileiro é muito animado e acredita no hexa. As pessoas já estão procurando camisetas, nessa semana vendemos bastante tanto adulto quanto infantil e isso da um ânimo para nós comerciantes”, destacou.

Essa será a vigésima segunda edição da Copa do Mundo FIFA, neste ano o torneio internacional de futebol masculino organizado pela FIFA (Federação Internacional de Futebol), ocorrerá no Catar. A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última no formato de 32 equipes, a partir de 2026 a competição terá uma mudança no formato com 48 equipes.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.