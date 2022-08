Festival de Bonito começa hoje com show de Daniel

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

O Festival de Inverno de Bonito começa hoje (25), com o tema “Um mergulho no imaginário”, após um intervalo de dois anos por causa da pandemia. Com atrações regionais e nacionais, a programação contempla teatro, dança, música, moda, gastronomia, circo, literatura e muito mais. O show nacional de hoje fica por conta do cantor Daniel, que celebra 40 anos de carreira.

O sertanejo demonstra ter vontade de conhecer o município melhor com a família. “Pôxa, as expectativas são as melhores, mesmo porque eu convivo ali com a região há um bom tempo, mas não tive a oportunidade de conhecer Bonito ainda. Eu sei que não vou ter tempo para conhecer da forma como eu gostaria, mas já é um começo – quem sabe – de uma grande história. Eu quero levar a família para lá qualquer hora, com tempo.”

Ele afirma, ainda, que tem expectativas bastante positivas em relação à apresentação. “Então, para mim vai ser uma honra me apresentar pela primeira vez em Bonito, poder levar um pouquinho da minha música, um pouquinho dessa história toda, principalmente nesse momento que eu estou vivendo, de começo da comemoração dos meus 40 anos de carreira. Este Estado é um dos grandes celeiros da nossa música, do nosso estilo, então eu tenho a certeza de que vai ser uma noite especial. Tomara que eu possa corresponder à altura, às expectativas do público, das pessoas que estão nos aguardando, enfim, queria agradecer ao prefeito pelo convite, agradecer a todos os responsáveis. Estou ansioso para chegar o grande momento.”

Depois do show de Daniel se apresentam ainda Fred Oliveira, de MS, e Macaco Bong, de MT.

O secretário de Cidadania e Cultura, Eduardo Romero, fala sobre a dedicação com a qual o festival foi preparado. “A programação foi pensada com muito carinho, traremos grandes nomes da música, teatro, poesia, dança, oficinas, workshops, trocas de experiências e toda essa sinergia da questão da sustentabilidade, será um festival marcante nesta retomada pós-pandemia.”

Embora a abertura oficial seja apenas às 19h30, o primeiro dia já terá atividades de Cultura de Rua a partir das 9h, com “live painting” de graffiti reunindo grafiteiros de MS e SP, no Centro de Múltiplo Uso de Bonito, que, com a ação, vai ganhar uma cara nova pelas mãos dos artistas.

A partir das 16h, a dança toma seu lugar com a Cia. ETC., de Pernambuco, e seu espetáculo “Os Superficiais”, na Praça da Liberdade, seguido pelo desfile de moda “Fantasias do Cotidiano”, a partir das 17h30, também na Praça da Liberdade.

O desfile é a narrativa das marcas e contará a história da inspiração e da maneira como foram desenvolvidas as coleções participantes. Junto com as roupas, a ideia é passar um conceito, trabalhar tendências e, principalmente, criar desejo nos consumidores. A apresentação das coleções será realizada na Praça da Liberdade, com uma passarela para a exibição das dez marcas de roupas autorais de MS selecionadas para este evento. Os looks completos das novas coleções serão exibidos para o público por modelos da própria cidade de Bonito.

Talita Vieira, Miss Plus Size Golden MS, é uma das modelos. “Fico muito feliz em poder participar desse evento no qual já fui várias vezes, e agora tenho a oportunidade e orgulho em desfilar como modelo plus e Miss Plus Golden Mato Grosso do Sul. Estou ansiosa em poder participar do primeiro desfile desse evento e representar as mulheres plus sizes na passarela, tenho certeza de que será incrível. Já fiz a prova de looks que desfilarei e são perfeitos.”

Paralelamente, na Fundação CSN Cultura Garoto Cidadão acontece o Apoeme-se – Intervenção Circo- -Poética, com a Cia. Apoema, de MS. Às 18h30 as artes cênicas chegam, com a apresentação de Sinapse Darwin de Casa de Zoé, do Rio Grande do Norte, na Praça da Liberdade, seguido pelo Pop-up Store, Da Passarela, Direto Para Seu Guarda Roupa, que vai viabilizar a moda da passarela para quem se encantou com o desfile da tarde.

A partir das 19h30 começa a cerimônia de abertura, onde também serão homenageados Nilson Rodrigues da Fonseca, Afonso Rodrigues Jr., João Viscaino e seu filho João Antônio. Nilson e Afonso foram idealizadores e estiveram envolvidos na organização do FIB entre os anos de 2000 e 2005.

João Viscaino é proprietário de um dos locais mais tradicionais de Bonito, o restaurante de comidas típicas “Casa do João”. João batizou o local com o seu nome, mas para homenagear seu filho que possui síndrome de Down. Joãozinho tornou-se um dos personagens obrigatórios e mais conhecidos do Festival de Bonito.

Sobre o sentimento ao ser homenageado, Afonso dispara. “O sentimento é de reconhecimento, porque nestes anos todos a gente que criou isso aí, idealizou em conversa com o Zelito Passos, que era o curador do ‘Temporadas Populares’, que foi trazido de Brasília para MS. E a gente lá em 2000, conversando a respeito, falei que tinha possibilidade em fazer um evento desses, mas que eu não tinha condições de fazer sozinho, pelo porte que se imaginava dele, não tinha condições de fazer só. Aí o Zelito me apresentou o Nilson, que já tinha feito duas edições do ‘Temporadas Populares’, a gente conversou a respeito e começou a entabular para criar o FIB.”

Logo depois haverá apresentação do Coletivo de Artistas de Bonito, Canta Bonito, dando início à programação musical, seguido pelo show do cantor Daniel, que tem início previsto para 21h50.

Segundo dia

No dia seguinte (26) a programação começa cedinho, com graffiti, teatro, dança, literatura e música. Às 17h30 a Balangandança Cia., de SP, toma o palco da Praça da Liberdade com o espetáculo “Brincos e Folias”. Às 18h os DJs André Garde e Fabricio Cabi, de MS, com o DJ Anderson Noise, de MG, dão início ao Techno Stage, com muita música eletrônica, seguidos por Beca & A Gaia Arte, que evidencia o trabalho de mulheres LBT+.

Às 18h30 será realizada a exibição do documentário “O Dom do Vale” na Câmara Municipal de Bonito, seguido às 19h da exibição de “Posses”, filme de drama experimental produzido em Nova Andradina.

Também às 19h, mas na Praça da Liberdade, tem circo, sim senhor, com Sebastián Godoy, da Argentina. Às 20h tem “Pobre diabo louco e seu discurso para moscas”, espetáculo teatral na Fundação CSN Cultura Garoto Cidadão.

No Palco das Águas, a partir das 20h, tem Bianca Bacha, Lauren Cury e Carla Coronel Cantam Alzira E. e, em seguida, show com a cantora Gaby Amarantos. Para fechar a noite, no palco do CMU tem Julio Ruschel e Ale Coelho.

A programação completa da 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito pode ser conferida por meio do link: https://www.festivaldeinvernodebonito.ms.gov.br/ programacao-5/

