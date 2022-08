Chegada das figurinhas da Copa do Mundo começa a aquecer vendas nas bancas

Lojistas já registram comercialização de mil kits em um dia

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado

Há três meses do início da Copa do Mundo 2022, no Catar, o tradicional álbum de figurinhas da Fifa começou a ser comercializado ontem (19), nas bancas de Campo Grande. A expectativa dos comerciantes é de aumentar as vendas em até 100%, se comparadas com a última Copa, em 2018.

As figurinhas estampam atletas das 32 seleções classificadas para o Mundial, além de estádios, logos das federações, mascotes e bola oficial. Por enquanto, o álbum é vendido apenas no combo acompanhado com 20 pacotes de figurinhas que sai a R$ 80; já os envelopes com cinco unidades custam R$ 4. Não há previsão de quando cheguem os álbuns unitários.

Na Rua Antônio Maria Coelho, a banca do Daniel Magalhães, de 35 anos, já teve bons resultados no primeiro dia de venda. Segundo ele, somente ontem foram vendidos mais de mil pacotes de figurinhas e, em torno, de 100 kits.

“Sempre pedimos o suficiente para não faltar, porque esgota rápido e é um momento que aquece muito o movimento, nos dias comuns temos nossos clientes que compram quadrinhos, mas em época de Copa o fluxo nem se compara”, afirma.

Daniel esclarece que o campeonato mundial de futebol é sempre aguardado com muitas expectativas, pois o lucro é certo. “Tem pessoas que eu nunca vi aqui na banca e só se vê em época de Copa para adquirir os álbuns e figurinhas, sempre rende muito, as vendas aumentam em até 100%”, calcula.

Apesar da pouca idade, Luiz Guilherme, de 10 anos, se mostra um colecionador assíduo, na estreia das vendas. Ele já garantiu o kit completo para começar a preencher o álbum antes do início dos jogos. O pai de Luiz, Júlio Nunes, apoia a paixão do filho pelo futebol.

“É genético, eu gosto muito de futebol e passo esses costumes para ele. Na Copa passada ele preencheu dois álbuns e ele guarda tudo com muito carinho e zelo. Agora vai começar a corrida para preencher mais um”, conta.

Na banca do Vilmo Santos, de 45 anos, na Avenida Mato Grosso, o primeiro dia de venda também rendeu: todos os kits de R$ 80 foram vendidos. Há 20 anos no ramo, o comerciante destaca que a Copa é um estímulo para as vendas e compensa os dias parados.

“A Copa vem para aquecer mesmo, porque nos dias comuns a procura é baixa, hoje eu vendi todos os kits, tenho que pedir mais já, enquanto não começar os jogos o pessoal vai se divertindo com as figurinhas”, explica. A estimativa do comerciante é de 60% de aumento nas vendas.

Outro fator que, segundo ele, coopera para as vendas é o desempenho do Brasil nos jogos.

“Quando os jogos começam as vendas sobem, se o Brasil vai ganhando o pessoal se empolga e compra mais e mais, agora quando começa a perder pode esquecer”, indaga.

O comerciante Maurício Seiti, de 54 anos, trabalha com banca há 15 anos, na Rua Marechal Rondon. Assim como os outros colegas do ramo, ele também afirma que o movimento em época de Copa não se compara com os demais.

De acordo com o comerciante, nesta época, as vendas sobem até 60%. “São produtos que aquecem bem nossas vendas, mas é um movimento momentâneo dura até a copa, hoje mesmo já vendi o dobro do que costuma vender em dias normais, espero ter um aumento de vendas de até 60%”, avalia.

Preço das figurinhas sobe 100% em 2022

Os preços das figurinhas dobraram de valor este ano, e isso é um assunto que já tem causado polêmica. Cada pacote com cinco itens custa R$ 4, disparada de 100%, visto que na Copa do Mundo na Rússia, em 2018, o valor era de R$ 2.

A variação está muito acima da inflação dos últimos quatro anos, que foi de pouco mais de 30% segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Ou seja, caso a correção fosse pela inflação, o valor do pacote seria de cerca de R$ 2,60.

