Preços de combustíveis apresentam estabilidade de acordo com pesquisa

Os preços dos combustíveis em Campo Grande continuam com uma variação de preço para a venda ao consumidor final. Para auxiliar os motoristas o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de MS, realizou pesquisa de preços em duas regiões de Campo Grande: saída para São Paulo e saída para Cuiabá.

Na saída para São Paulo foram verificados 11 locais no dia 23 de agosto e na saída para Cuiabá no dia 24, com visita em nove estabelecimentos. Em ambos os casos, foram coletados preços dos seguintes combustíveis: etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e S500 aditivado e, ainda, S10 comum e aditivado.

Na saída para São Paulo, a maior variação foi de 15,83%, e se deu em relação ao etanol com pagamento no crédito. O maior valor, por litro, de R$ 4,39, foi encontrado no Auto Posto Morenão, enquanto o menor (R$ 3,79), no Posto Savana.

O diesel S10 aditivado, para pagamento no crédito, teve a menor variação: 0,56%. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 7,19, no Posto Santa Felicidade Derivados do Petróleo e o menor valor, R$ 7,15 no Posto Katia Locatelli. É oportuno destacar que os valores sem variação foram comercializados em apenas dois estabelecimentos: Posto Cidade Morena e Posto sem Limite.

Já nos nove postos da saída pra Cuiabá, os valores coletados se referem aos mesmos produtos da outra região. Também nesse caso, a maior variação, de 13,19%, foi no etanol para pagamento no crédito. O maior valor por litro (R$ 4,29) foi registrado no Auto Posto Kauê e o menor valor encontrado (R$ 3,79), no Posto Shiraishi II.

A gasolina comum teve a menor variação, de 0,81%, para pagamento no dinheiro. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 4,99 nos postos Auto posto Milênio Ltda, Posto Carandá Locatelli, Posto Fort Combustíveis, Posto Trokar II, e o menor valor, de R$ 4,95, nos Posto Santa Vitória Fener e Cia Ltda, Posto Castelo.

