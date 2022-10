Com ventos de mais de 80 km/h, Capital contabiliza estragos após temporal

Após o temporal que atingiu Mato Grosso do Sul no fim da tarde de ontem (20), com ventos de mais de 80 km/h e chuvas intensa, Campo Grande contabiliza os estragos causados pelo tempo. De acordo com o corpo de bombeiros, foram 40 ocorrências atendidas de quedas de árvores, das 17h30 às 07h desta sexta-feira (21).

Segundo levantamento, os ventos teriam derrubado árvores sobre residências, veículos, vias públicas e fiações de energia elétrica. Foram pelo menos 12 equipes mobilizadas para realizar a retirada de galhos e corte de troncos, principalmente para liberar as ruas e desobstruir locais.

Na esquina da rua Antônio de Barros com avenida Eduardo Elias Zahran, uma árvore caiu e causou estragos em carros estacionados de clientes que faziam compras na loja em frente e bloqueou a rua no local. De acordo com a gerente, Claudiane Mingroni, o susto foi grande. “A gente estava aqui, mostrando as coisas para os clientes e na hora que a gente virou as costas começou o alvoroço. Quando um deles falou “vamos que não vai dar tempo”, já não deu tempo, a árvore caiu. Fez um barulho do tronco rachando”. Os bombeiros estiveram no local para realizar a retirada da árvore, com o auxilio do uso de motosserra.

Próximo a avenida Ceará, na região da Unidep, outra árvore caiu e quebrou um poste de energia elétrica ao meio. A concessionária de energia Energia, responsável pela distribuição elétrica na Capital foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e realizou o desligamento do fornecimento para reparos.

Além disso foram registradas quedas de árvores ou galhos no Jardim Itamaracá, rua 25 de Dezembro, Barão do Rio Branco, Moreninhas, avenida Lúdio Martins Coelho e na região do Noroeste uma fiação da rede elétrica caiu sobre um carro estacionado, causando estragos no veículo.

Um vídeo flagrou o momento em que um transformador de energia elétrica explodiu na rua Dom Aquino, região central de Campo Grande, na frente do Shopping Pátio Central, o que assustou pessoas que passavam próximo ao local. O incidente soltou faíscas em cima de carros que passavam e em veículos que estavam estacionados. De acordo com a assessoria do shopping, houve um pico de energia na maior parte do shopping, e duas lojas ficaram sem energia. Na manhã de hoje apenas uma loja permaneceu fechada.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) ainda realiza o levantamento dos estragos sobre os semáfaros e que equipes já estão nas ruas para realizar os reparos necessários. Parte dos semáforos já foram restabelecidos de forma automática.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com alerta de nível laranja, ou seja, de perigo, para todo MS, com possibilidade de mais queda de árvore, queda de granizo e ventos de mais de 100 km/h.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão a previsão será de mais chuva e temporais nas regiões norte e nordeste do estado. Na Capital são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde e inicio da noite.

Com informações de João Gabriel Vilalba e Marcos Maluf.

