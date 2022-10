Suspeito de envolvimento em morte de aluno de medicina é preso

Um jovem, de 22 anos, foi preso nesta quinta-feira em Pedro Juan Caballero. Ele é suspeito de estar envolvido na morte do aluno de medicina Anderson Hugo Pereira Felix. O suspeito se apresentou voluntariamente ao setor de investigação para depor e foi detido.

O corpo de Anderson foi encontrado no último domingo (16) em uma estrada vicinal do bairro Villa Guilhermina, em Pedro Juan Caballero. O rapaz teve a cabeça esmagada por uma pedra, encontrada ao lado do corpo.

Segundo a polícia paraguaia, o principal suspeito do crime foi a última pessoas vista com Anderson. Eles estavam um bar, no centro da cidade de Ponta Porã.

Ainda de acordo com autoridades paraguaias, em determinado momento, é possível ver os dois brigando pela câmera de segurança do bar.

Irmã de suspeito alega inocência

Em texto publicado nas redes sociais, a irmã do detento afirma que o jovem é inocente. Ela alega que os dois estavam em uma festa no bar e que seu sobrinho apenas ajudou Anderson, que estava bêbado. Entretanto não tinha amizade nem conhecia a vítima.

“Meu sobrinho é brasileiro e inocente, e está preso injustamente, por falta de investigações, acusado por um crime que não cometeu (…) ele estava na mesma festa que o estudante de medicina, porém não conhecia e nem tinha amizade com o rapaz, como o estudante estava bêbado, meu sobrinho ajudou ele a subir no carro. Pelo que foi puxado nas câmeras de segurança foi apenas isso, e por falta de uma investigação mais profunda, levantaram a hipóteses dele ser o culpado. Pediram para que o meu sobrinho fosse depor no Paraguai, mas não orientaram para que fosse acompanhado de um advogado.”

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.