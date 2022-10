Ed Sheeran fica “doído” após ser trocado por Billie Eilish

O cantor britânico Ed Sheeran afirmou que “doeu” ver sua música tema para o filme de James Bond ser arquivada para dar lugar a faixa “No Time To Die”, da cantora estadunidense Billie Eilish.

Em entrevista ao That Peter Crouch Podcast, o autor de sucessos como “Shape of You” e “Photograph”, relatou que já tinha começado a escrever a música quando foi substituído pela jovem cantora. “Eles mudaram de diretor e então eles apenas mudaram os roteiros e foi isso. Tínhamos feito todas as reuniões”, disse, em trecho reproduzido pelo Page Six.

No entanto, o cantor afirma que ainda tem vontade de cantar uma música tema para os filmes do espião britânico no futuro. “Eu não vou fingir que não doeu não fazer isso, mas sim, eu faria. Acho que, como um cantor inglês, você tem que eventualmente fazer uma música de Bond.”

A música de Eilish para o filme “007 – Sem Tempo Para Morrer” fez dela a artista mais jovem a escrever uma música para a franquia de “007”. A faixa se tornou um sucesso e ganhou o Oscar 2022 na categoria de melhor canção original, além de um Grammy de melhor canção escrita para a mídia visual.

Eilish se junta a outros que escreveram músicas para os filmes de James Bond estrelados por Daniel Craig, incluindo Chris Cornell (“You Know My Name” para “Casino Royale”), Adele (“Skyfall”), Jack White e Alicia Keys (“Another Way to Die” para “Quantum of Solace”) e Sam Smith (“Writing’s on the Wall” para “Spectre”).

Outro caso

Em 2015, houve um caso similar, quando Sam Smith foi o escolhido para executar a música-tema oficial de Spectre (“Writing’s on the Wall”), em detrimento da banda britânica Radiohead. Na época, Thom Yorke, vocalista do Radiohead, confirmou que “escreveu uma música” para o filme e, no Natal daquele ano, compartilhou a música “Spectre” com os fãs.

“No último ano, fomos convidados para escrever a música-tema do novo filme de James Bond, Spectre. Sim, nós fomos”, Yorke twittou. “Não deu certo… mas amamos muito o resultado. No final do ano, pensamos que vocês gostariam de ouvi-la. Feliz Natal. Que a força esteja com você”, comentou o cantor em suas redes sociais.

Com informações da Folhapress

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: