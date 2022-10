Lanchonete fica destruída após ser atingida por árvore na Capital

Inaugurada há menos de um mês, André Luiz Troianni viu sua espetaria ser destruída pela forte tempestade que atingiu Campo Grande nesta quinta-feira (20). O estabelecimento localizado na Rua 25 de Dezembro com a Rachid Neder, bairro São Francisco, ficou completamente destruído após uma árvore, cair sobre o local.

Proprietário do local, André Luiz Troianni, conta que o acidente ocorreu por voltas das 20h, e por pouco não foi atingido pela árvore.

“Sempre coloco uma placa no canteiro, aí peguei essa placa e logo quando passei por baixo da árvore ela caiu, foi um susto bem grande e no momento estava eu e dois funcionários”, disse.

André Luiz ressalta que o SpettBar foi inaugurado há cerca de um mês e três dias, e que os prejuízos ainda não foram estimados.

“Ainda estou fazendo os cálculos, vai ser muito difícil agora por conta desse acidente e agora estamos vendo os trâmites para remoção da árvore”, explicou.

A aposentada Ramona Souza, 63 anos, mora ao lado da espetaria e teve três cômodos de sua casa atingidos pela árvore. Ela ressalta que já sabiam que a árvore estava condenada e que o risco de queda era iminente.

“Quando começou o vento em menos de 10 minutos a árvore caiu porque ela já estava condenada, há uns cinco meses tinha caído um pedaço dela e ficamos sem luz, os bombeiros até falaram que iriam dar um laudo que ela estava condenada, só o dono da lanchonete não sabia porque mudou recentemente”, explicou.

A queda da árvore destruiu o telhado, a vidraça da cozinha, fachada do restaurante, uma pula-pula e jogos de mesa com cadeiras. Apesar do susto ninguém ficou ferido.

Tempestade

As fortes chuvas registradas ontem (20), ocasionaram estragos em diversas regiões do Estado, em Campo Grande, até as 5 horas da manhã, choveu cerca de 32 mm. Os municípios de Água Clara, São Gabriel do Oeste, Coxim e Três Lagoas apresentaram o maior volume de chuvas, com mais de 40 mm.

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, a previsão será de mais chuva e temporais nas regiões norte e nordeste do estado. Na Capital são esperadas pancadas de chuva no fim da tarde e início da noite.

Esta previsão ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao aquecimento diurno e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai que atua entre quinta e sexta-feira. São esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 30 mm/24h.

Com informações dos repórteres Marcos Maluf e João Gabriel Vilalba.

