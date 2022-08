Com redução do ICMS etanol apresenta queda no preço em MS

A redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do etanol de 17% para 11,3% imposta no final do mês de julho, já mostrou reflexos no bolso do consumidor de acordo com pesquisa realizada pelo Procon (Superintendência Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor) de MS.

O levantamento mostra queda de R$ 0,26 centavos se comparado o menor preço constado pela Superintendência. Na apuração feita no dia 21 de julho, pouco mais de uma semana antes da mudança na alíquota do ICMS, o litro do etanol na compra em dinheiro estava com o menor preço, em R$ 4,15, e na pesquisa feita esta semana o menor valor encontrado foi R$ 3,89.

Nesta semana foram verificados os preços de postos de combustíveis no centro de Campo Grande e na saída para São Paulo. Na região do centro, foram coletados os preços praticados em 28 do etanol, etanol aditivado, gasolina comum, gasolina aditivada, diesel S500, diesel S500 aditivado, S10 e S10 aditivado.

O Etanol teve a maior variação, de 19,02% com pagamento no crédito, sendo o maior valor por litro de de R$ 4,63, no Posto Santa Rita de Cássia (avenida Calógeras 583) e o menor valor encontrado foi de R$ 3,89, no Auto Posto 2017 Ltda. (avenida Calógeras 2.150) e no Posto Acácia (rua 26 de Agosto, 15).

Já o diesel S10 aditivado teve a menor variação, de 2,72% (com pagamento no dinheiro e no débito). O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 7,18, no Auto Posto Piloto (avenida Afonso Pen 800) e de R$ 6,99 nos postos Gueno Prosa (rua 13 de Maio 1.937 e Trokkar (rua José Antônio 260).

Na saída para São Paulo foram visitados 15 postos. O etanol comum teve uma variação de 20,31% (com pagamento no dinheiro, débito e crédito), sendo o maior valor, por litro, de R$ 4,68, no Posto Pinhalzinho localizado no Km 3,5 da rodovia BR 163, enquanto o menor valor encontrado foi de R$ 3,89, no Posto Petroradio (rua Spipe Calarge 1.658, Portinho Pache).

O diesel S500 aditivado teve a menor variação (0,72%) com pagamento no dinheiro e débito. O maior valor encontrado, por litro, foi R$ 6,99, no Posto Cidade Morena (avenida Eduardo Elias Zahran 1.727) e de R$ 6,94 no Posto Sem Limite (avenida Costa e Silva 930). É oportuno destacar que os valores sem variação, que constam na planilha, foram comercializados em apenas dois estabelecimentos Posto Cidade Morena e Posto sem Limite.

