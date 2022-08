Suspeito de estuprar criança a caminho de escola é preso

Homem de 30 anos, foi preso em flagrante ontem (12), suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos, na cidade de Água Clara, distante a 192 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o site JP News, a criança estava a caminho da escola.

Segundo informações do site, o Conselho Tutelar compareceu à delegacia relatando uma situação de possível esutpro vulnerável, após uma criança procurar a diretora da escola relatando ter sofrido um abuso sexual. Ainda em depoimento na escola, a vítima disse que estava a caminho da escola, quando foi abordada por um homem, dizendo que daria uma carona para ela. A criança negou, mas foi forçada entrar dentro do carro.

No caminho da escola, o homem passou a fazer perguntas pessoais e pediu a criança um beijo. Segundo a diretora, a vítima negou. Já próximo ao colégio, o suspeito parou o carro e agarrou a menina contra sua própria vontade, forçando um beijo. Neste mesmo momento, a vítima conseguiu sair do carro e se abrigar na escola, quando contou tudo para a diretora do colégio. Logo após, a adolescente foi encaminhada a delegacia de polícia, onde deu descrição da pessoa, a cor do carro e onde ele morava.

Segundo o site JP News, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIF), da Delegacia de Água Clara, foram imediatamente na casa do suspeito, onde o encontraram próximo ao imóvel. Ao ser abordado, o rapaz negou que conhecia a adolescente, mas depois que foi confrontado pelas informações dadas pela vítima, mudou a versão e disse que deu “só uma carona” e que não fez nada mais.

Em razão aos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro vulnerável , cujo a pena é de 8 a 15 anos de reclusão.

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

