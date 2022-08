Redução do diesel chegará aos postos nas próximas semanas

Petrobrás anunciou ontem (11), a segunda redução neste mês de agosto, no preço do diesel vendido pelas distribuidoras. A partir de hoje (12), o litro deveria ser vendido a R$ 5,19 aos postos, que aplicarão valores próprios. O portal Estado Online esteve nas ruas hoje e percebeu que até o momento, não houve a redução nas bombas.

A reportagem passou em diversos postos na região entre Avenida Ceará e toda extenção da rua Rui Barbosa, onde flagou que em todos eles o valor diesel estava sendo cobrado a $6,99. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves (ANP) no mês junho deste ano, o diesel (S-10) era vendido, em média de $ 7,09 e $7,21 (S-500).

Segundo a Petrobras, a redução de $ 0,22 no valor do diesel aos postos deve gerar mudanças em todos os setores. De acordo com o gerente executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Edson Lazarroto, disse que a redução não é bem -0,22 centavos e sim deve variar entre 0,17 a 0,19 centavos nas bombas. “Essa redução de 4,6% será entre 0,17 a 0,19 centavos, até porque existe uma mistura de 10% que não deve entrar nessa conta, relatou ao portal o Estado Online.

Ainda de acordo com o Lazarotto, a redução deve sim impactar em diversos setores nas próximas semanas. “Sabemos que o diesel é um produto impactante ao nosso frete e ao transporte rodoviário. A redução nos valores do diesel deve sim impactar na alimentação e também nos transportes seja coletivo e rodoviário, já que 90% dos nossos produtos vem das rodovias. Isso chegará no bolso da população daqui algumas semanas, relatou.

Confira a entrevista com o gerente executivo da Sinpetro, Edson Lazarroto:



