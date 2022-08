Homem aponta arma e importuna sexualmente de crianças

A Polícia Civil do município de Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande, investiga um homem que não teve a identidade revelada, por importunação sexual, ameaça e disparo de arma de fogo. O caso foi registrado na tarde de ontem (12).

De acordo com o depoimento do pai de uma das crianças à polícia, o homem teria provocado crianças com gestos sexuais, de morte e com uma arma de fogo. O suspeito até o momento não foi localizado.

Ainda em depoimento, o pai de uma das crianças disse que o suspeito fez gestos para um dos seus filhos, simulando uma faca passando no pescoço, como sinal de morte. Na última sexta, o rapaz continuou a importunar a menina de 9 anos, que entrou em sua casa chorando.

Revoltado com a situação, o pai da vítima saiu para verificar a situação, quando encontrou o suspeito no banco do passageiro de um veículo, junto com outro homem de meia idade e de cabelos brancos, que era o motorista. Ele ainda seguiu o automóvel até a rodovia, mas depois desistiu e voltou para casa.

Ainda em depoimento, disse que a filha de 9 anos e duas sobrinhas, de 12 e 14 anos, já foram alvos de importunação sexual diversas vezes pelo rapaz, que sempre dizia palavras desrespeitosas para as meninas, fazendo gestos obscenos.

O caso foi registrado na delegacia do município.

A importunação sexual é qualquer ato libidinoso sem anuência da mulher, para satisfazer seu desejo sexual (passar a mão em partes íntimas, roubar um beijo, “encoxar” no transporte público, entre outras condutas impróprias).

COMO DENUNCIAR:

Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, chamar a Guarda Municipal da sua cidade ou a Polícia Militar, ligando 190.

Leia mais: Jovem morre na Santa Casa após ser esfaqueado no peito