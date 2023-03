Futebol local tenta quebrar jejum de quase três décadas

Única vez que time de MS superou dois adversários na Copa do BR foi em 94, com o Comercial

O Operário joga nesta quarta-feira (15), às 18h30 (de MS), diante do CRB-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Caso passe pelos donos da casa, o Galo de Campo Grande repetirá o feito do Comercial no mata-mata nacional, obtido há quase três décadas. Em 1994, o principal rival operariano chegou às quartas de final do torneio depois de superar dois adversários. Esta foi a única vez que o futebol de Mato Grosso do Sul não foi eliminado antes das duas primeiras fases.

Naquela ocasião, a Copa do Brasil era diferente. Com apenas 32 times – a edição deste ano começou com 92 – e jogos de ida e volta, o Comercial estreou diante de um favorito Paysandu, do Pará. Com dois empates sem gols, os comercialinos comemoraram a classificação depois de eliminar o Papão nos pênaltis, por 6 a 5. Curiosamente, esta foi a primeira participação do Alvirrubro na história da competição. Nas oitavas de final, o time campo-grandense despachou o desconhecido Kaburé de Tocantins, com um duplo 2 a 0.

O sonho de chegar a uma semifinal parou no Espírito Santo. Na ida, fora de casa, a equipe perdeu por 1 a 0. Na volta, o Linhares segurou o Colorado,diante de ao menos 15 mil torcedores no Morenão, e tirou o clube sul-mato-grossense do mata-mata, após empate por 1 a 1.

Missão difícil

Em sua décima primeira participação – disputou em 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2006 e 2019 – o Operário viajou segunda- -feira (13) rumo a Alagoas, com a missão de ser o segundo time do Estado a superar dois adversários na Copa do Brasil. De quebra, embolsar mais R$ 2,1 milhões em caso da classificação, que dá a chance de enfrentar os principais clubes do país na fase seguinte, em que jogam, entre outros, as equipes que disputam a Libertadores 2023.

Até o momento, o Operário engordou a sua conta em R$ 1,650 milhão, por meio das premiações da CBF. São R$ 750 mil pela participação na primeira fase, e R$ 900 mil pela segunda.

Desfalque e Comerário

O time do técnico Celso Rodrigues terá ao menos uma mudança. O meio-campo Felipe Chaves cumprirá suspensão automática pelo cartão vermelho tomado diante do Operário-PR, na vitória conquistada nas Moreninhas. Se voltar a Campo Grande com a classificação, o Galo vai esperar o sorteio para saber seu próximo adversário.

Se o Comercial detém ao menos até essa quarta-feira a primazia de ter feito a melhor campanha de um time do Estado na Copa do Brasil, o rival do Operário também está no caminho da semana decisiva do Galo.

No domingo (19), em caso de empate ou vitória no Comerário, os alvinegros podem rebaixar os colorados para a segunda divisão do Sul-Mato-Grossense, independente do resultado entre Coxim e Costa Rica.

CRB defende invencibilidade no ano

O CRB, que também tem como mascote o Galo, chega para o confronto diante do Operário sem saber o que é perder no ano. São 16 jogos, com onze vitórias e cinco empates, entre Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O time comandado por Umberto Louzer, e que disputa a Série B do Brasileiro, vive uma maratona de jogos por atuar em três competições simultaneamente. “A gente tem que se dedicar, fazer algumas renúncias, se preparar cada vez melhor porque os desafios pela frente são cada vez maiores. A única certeza que a gente tem é que o próximo adversário sempre vai ser o jogo mais difícil e cabe a nós nos prepararmos com excelência, para que possamos, na quarta-feira, fazer um jogo de excelência”, disse o treinador, após a vitória de sábado (11), por 3 a 2, diante do Coruripe, pelo Alagoano.

Para a partida de hoje, o técnico regatiano tem algumas dúvidas. Por problemas musculares, o zagueiro Gum foi substituído por Gilvan no primeiro tempo do jogo da semifinal do Alagoano. O próprio Gilvan deixou o campo também com dores e preocupa o CRB.

Poupados da partida com o Coruripe, o volante Auremir e o atacante Renato devem reaparecer no elenco desta noite, para reforçar o time de Maceió. O time base conta com Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo (Longuine); Mike, Copete (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon.

