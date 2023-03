Simone Tebet cria capítulo focado na mulher no PPA 2024/2027

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), anunciou que no Plano Plurianual de 2024 a 2027, que será apresentado em agosto, terá um capítulo à parte dedicado à mulher.

Segundo Tebet o objetivo é focar e organizar as próximas diretrizes para que ações efetivas aconteçam, e as mulheres pobres nordestinas deste país, deixem de ser a cara mais pobre do país.

“A cara mais pobre deste país tem de deixar de ser a cara de uma mulher. Nós não podemos aceitar ganhar menos salários que homens. E muito menos que a cara mais pobre deste país, na transversalidade não só de gênero, mas também de raça, seja de uma mulher negra. E pior ainda, dividir este país em dois, porque hoje lamentavelmente a cara mais pobre deste país é de uma mulher negra do Nordeste brasileiro”, disse a ministra. “Essa tem de deixar de ser uma realidade do Brasil, este é o nosso desafio. Vamos nos dar as mãos, são quatro anos pela frente para que esta realidade mude”, afirmou ela, no evento que tinha como público-alvo principal: as servidoras e os servidores federais, realizado na semana passada.

Sobre o plano que está em elaboração, ela ainda reinteirou: “Ali vamos colocar todos os nossos programas, metas, diretrizes e indicadores para que, ao se transformar em lei, já no orçamento do ano que vem, nós possamos ter mais foco. Porque sem dinheiro voltado para políticas públicas para as mulheres nós não vamos avançar”, afirmou Simone.

