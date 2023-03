Semana do consumidor garante descontos de até 70% na Capital

Lojas de calçados, roupas, eletrodomésticos e perfumaria estão com ofertas

O comércio de Campo Grande está apostando em boas promoções para atrair a clientela, na semana do consumidor. Estão sendo oferecidos descontos de até 70%, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado nesta quarta-feira (15). Exemplo disso é a loja Magazine Luiza, localizada na rua 14 de Julho.

O gerente Wellington Servin, de 29 anos, afirma que o número de consumidores teve um grande aumento, por conta das ofertas. “Estamos, desde terça-feira passada, oferecendo desconto e até mesmo pagamento com taxas pequenas”.

“Além da promoção pelo Dia do Consumidor, a loja também está com ação ‘Liquida Mato Grosso do Sul’ – que segue de quinta-feira (16) até terça-feira (21), que tem mais ofertas para quem possui o cartão Magazine Luiza. É outra grande oportunidade para o consumidor, pois inclui também todos os produtos que estão disponíveis na loja”, destacou.

O shopping Bosque dos Ipês estará com promoções até o próximo domingo (19), também com desconto de até 70%. Quem decidir fazer suas compras no Bosque terá uma série de vantagens na hora de comprar roupas, acessórios, calçados, maquiagem, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e muito mais, uma vez que o shopping tem um mix variado de lojas como Casas Bahia, Magazine Luiza, Saraiva, Constance, Stilo A, Anita Shoes, Renner, O Boticário e outras.

Além disso, quem fizer as compras na hora do almoço, não paga estacionamento. Isso porque, de segunda a sexta-feira, quem almoça nos restaurantes e lanchonetes do Bosque ganha estacionamento gratuito, entre as 11 e 14 horas. Para usar o benefício, o cliente deve consumir no mínimo R$ 25 nas lojas de alimentação e apresentar o cupom fiscal e o voucher nos guichês de pagamento, para validar o ticket. Esse benefício não é válido para feriados e pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Na loja “Mulato’s”, localizada na rua Dom Aquino, os descontos estão chamando a atenção dos clientes. A funcionária Maria Eduarda, de 18 anos, relata que todas as peças disponíveis na loja estão em liquidação. “As calças jeans estão variando nos preços – as peças que estavam por R$ 80 estão sendo vendidas por apenas R$ 55”, informa a vendedora. Sendo assim, garante para o cliente desconto de R$ 36.

Já no caso dos vestidos, a funcionária destaca que as peças estavam custando R$ 140 e, por conta da promoção, estão saindo pelo valor de R$ 89. “Então, a liquidação tem atraído um número maior dos consumidores para comprar”, explica Maria Eduarda.

Em outra loja de moda feminina, a “Uzze Feminine”, na rua 14 de Julho, dá pra encontrar descontos de até 50%, em algumas peças. A funcionária Jaqueline Plens, de 29 anos, conta que a promoção para comemorar a semana do consumidor começou no início do mês.

“No início de março, as promoções foram aplicadas em todas as peças das lojas. Porém, agora deixamos apenas em algumas das roupas. O período de descontos atraiu muitas mulheres e teve aumento de 99% nas vendas”, destaca Jaqueline.

Dia do Consumidor

A semana do consumidor teve início no dia 12 de março e segue até hoje (15). Por conta disso, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) está proporcionando, neste mês de março, debates e ações para orientar os empreendedores sobre a conscientização dos varejistas para fidelização do cliente, na Capital.

De acordo com o presidente da CDL, Adelaido Vila, desde o início do mês a instituição está trabalhando para garantir um melhor atendimento dos lojistas na Capital.

Além disso, destacou que já foram realizadas três palestras físicas e on-line em relação ao comércio e que já alcançou 280 empresas. Ao todo, serão oferecidas 6 palestras para conscientizar os lojistas, até o fim do mês.

Procon-MS vai promover orientação aos consumidores

Nesta quarta-feira (15), o Procon estadual vai fazer ação nas ruas de Campo Grande. O evento “Trilha de Orientação ao Consumidor de MS” reúne parceiros que devem percorrer pontos com alto fluxo de consumidores, como o Mercadão Municipal e a rua 14 de Julho.

Conforme a secretária- -executiva de Defesa e Orientação do Consumidor, Nilza Yamasaki, a trilha tem o objetivo de levar autoridades e equipes técnicas a locais de alta concentração de consumidores em Campo Grande, fortalecendo o contato próximo para orientar e tirar dúvidas e ainda falar sobre as questões de interesse de consumidores e fornecedores de MS.

Dentre os temas previstos para a orientação estão a educação para o consumo consciente; canais de acesso aos serviços de apoio e defesa do consumidor; como funcionam os órgãos de defesa do consumidor; prevenção do superendividamento; alertas sobre golpes em empréstimos consignados e dúvidas gerais.

Na prática, os consumidores poderão, em conversas rápidas com as autoridades e agentes nas ruas, receber orientações diretas e ainda serem guiados em como proceder em diversas situações. No caso de superendividamento, por exemplo, o consumidor é informado de que, conforme a lei federal 14.871/2021, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de oconsumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. E assim por diante, como em demais casos e dúvidas que surgirem.

A titular da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), a qual o Procon estadual é ligado, Patrícia Cozzolino, reforça que, com a conscientização da população sobre os serviços disponíveis, como direitos e temas de preocupação das políticas públicas relacionadas ao Direito do consumidor, há uma possibilidade efetiva de integração entre os órgãos do sistema de defesa do consumidor de MS, além de aproximar os técnicos e gestores da realidade do consumidor local.

O roteiro de visitação prevê: das 8h às 9h, visita ao Mercadão Municipal; das 9h30 às 10h30, Terminal Rodoviário de Campo Grande; das 11h às 12h, shopping Norte Sul; das 14h às 15h, calçadão da rua 14 de Julho (próximo ao número 2228), e entre 15h30 e 16h30, Feira Central.

São parceiros do Procon estadual neste evento a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de MS, Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Ministério Público Estadual.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.