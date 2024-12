Funsat oferece 1,9 mil vagas de emprego em 199 profissões diferentes nesta quinta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 1.914 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (28), com oportunidades anunciadas por 279 empresas de Campo Grande. Entre elas, 91 funções oferecem a possibilidade de aprendizado de uma nova atividade, com remuneração inclusa.

Confira algumas das vagas disponíveis: Açougueiro (7), ajudante de obras (6), assistente administrativo (12), atendente de clínica médica (2), atendente de padaria (27), auxiliar de cozinha (21), auxiliar financeiro (2), consultor de vendas (37), cozinheiro (15), fiscal de loja (10), magarefe (100), motorista de caminhão (27), operador de caixa (125), pintor industrial (8), soldador (4), entre outros.

Vagas sem exigência de experiência (“perfil aberto”): Atendente de telemarketing (11), auxiliar de linha de produção (101), colador de cartazes (3), gesseiro (6), padeiro (3), repositor em supermercados (130), servente de limpeza (17), vendedor interno (8), entre outras.

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD): Almoxarife (1), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (3), técnico em segurança do trabalho (1), vigilante (6).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para obter mais informações. O atendimento também está disponível pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja o painel geral abaixo:

Vagas de Emprego – FUNSAT