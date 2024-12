Três Lagoas registra duas mortes no trânsito na noite de terça-feira

Um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (26), deixou moradores assustados em Três Lagoas, no leste do Estado, a 327 quilômetros de Campo Grande. Um motoentregador, de aproximadamente 65 anos, morreu após atropelar um ciclista que seguia em uma bicicleta elétrica. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Jari Mercante e Capitão Olinto Mancini.

Conforme informações divulgadas pelo site Fatos MS, o idoso trabalhava como motoentregador no momento do acidente. Após atingir o ciclista, ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública. O impacto foi fatal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O ciclista, que não teve a idade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital Auxiliadora com ferimentos pelo corpo, mas não corre risco de vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia, que demoraram a chegar devido ao atendimento de outra ocorrência grave na mesma noite. Minutos antes, Samuel Nunes Rocha Neves, que dirigia um carro, também morreu ao colidir contra um ônibus na BR-262.

O acidente ocorreu próximo à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Samuel ficou preso entre as ferragens, e sua morte foi constatada no local. O impacto destruiu completamente o carro e causou danos significativos à frente do ônibus. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas e as autoridades investigam as causas dos acidentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais