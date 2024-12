Após consenso, Flávio Kayatt será novo presidente do TCE-MS

Ainda a ser registrada, a chapa única que concorrerá à administração do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) do biênio 2025-2026 já tem seus componentes escolhidos. Flávio Kayatt será o presidente, enquanto Jerson Domingos, o atual presidente seguirá como vice. Para a corregedoria-geral, Marcio Monteiro deverá ocupar o cargo. A informação foi confirmada pelo próprio Kayatt em entrevista ao Jornal O Estado. “Chegamos ao consenso. Agora é esperar os prazos do regimento!”, disse o conselheiro.

A escolha foi feita após consenso entre os integrantes, uma vez que atualmente, conforme o Regimento Interno, são necessários três conselheiros para compor o quadro. Porém, o TCE-MS conta, neste momento, com apenas três dos sete conselheiros titulares.

Isso acontece após quatro conselheiros serem afastados do cargo por suspeita de participação em esquema de corrupção. Dessa forma, são poucas as escolhas para a candidatura. Em novembro de 2025, Jerson Domingos será aposentado compulsoriamente, pois completará 75 anos, devendo deixar o cargo.

Ainda conforme o Fllávio Kayatt, a nova chapada deverá ser registrada até segunda-feira (2), quando será convocada a votação “simbólica” a ser realizada até 18 de dezembro. Já a cerimônia de posse está prevista para acontecer no dia 1º de fevereiro. “Até segunda deve ser publicado o edital de convocação para as eleições”, finalizou.

Alvos de operações

Afastados desde 2022 após cumprimento da Operação Terceirização do Ouro, Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Ronaldo Chadid deixaram os cargos ao serem apontados como integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro, fraude e superfaturamento em licitações públicas. Ao todo, foram movimentados cerca de R$ 100 milhões.

O último conselheiro afastado foi Osmar Domingues Jeronymo, corregedor-geral em exercício e investigado na operação da Polícia Federal Última Rátio, que investiga esquema de venda de sentenças no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Por Antônio de Almeida