Massa polar prorroga frente fria mais forte para o final de semana, diz meteorologista

O alinhamento de uma fraca frente fria avançou sentido leste, nesta tarde de terça-feira (12), em Mato Grosso do Sul e provocou uma chuva moderada forte por volta de 14h em Campo Grande, deixando uma queda de temperatura mais acentuada na região centro-sul do Estado.

Segundo Vinicius Sperlimg, meteorologista do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), essa frente fria é de baixa intensidade e a partir de quarta-feira (13), as temperaturas já devem apresentar uma elevação na tarde, mas na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), as temperaturas sobem consideravelmente.

Porém, conforme a previsão no final de semana, existe a possibilidade do avanço de uma massa polar trazendo uma nova frente fria para o Estado, entre sábado (16) e domingo (17), com previsão de temperaturas mais frias que nesta terça, principalmente no domingo. Acesse também: Campo Grande recebe mais de 5 mil pessoas para discutir melhorias na saúde pública

Com informações do repórter Willian Leite