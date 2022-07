Campo Grande recebe mais de 5 mil pessoas para discutir melhorias na saúde pública

Campo Grande sedia entre os dias 12 a 15 de julho um dos maiores eventos do setor de saúde da América Latina, o 36º Congresso do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde), evento que discutirá ações voltadas a melhoria da saúde pública. Simultaneamente ocorre a 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”.

Durante quatro dias, os eventos reúnem gestores e trabalhadores do setor da saúde e profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde) de todos os estados brasileiros. Na manhã de hoje (12), representantes do setor participaram da abertura da Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, onde serão apresentadas mais de 300 projetos desenvolvidos por secretarias municipais de todo o Brasil, com intuito de evidenciar a diversidade da construção política do SUS.

Secretario Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Flávio Britto destacou as expectativas para o evento. “A gente se sente honrado em receber cerca de 7 mil pessoas de todos os estados brasileiros. Serão mais de 300 projetos apresentados e teremos ainda a presença do ministro da Saúde Marcelo Queiroga”, disse.

“Essa troca de experiências é fundamental para todos os gestores públicos, vamos ver o que os outros estados brasileiros fazem de perto, essa troca de experiência com a atenção primaria, financiamento da saúde, com arboviroses é fundamental. Não é atoa que o através do Cosems e Conasems conseguimos reunir 7 mil pessoas em nosso Mato Grosso do Sul”, ressaltou o secretário.

O quadro de inscrições revela a dimensão dos eventos, serão mais 294 trabalhos na região Norte; 924 trabalhos na região Nordeste; 1.139 trabalhos na região Sudeste; 694 na região Sul e 283 trabalhos no Centro Oeste. Mato Grosso do Sul conta com 71 trabalhos inscritos.

Presidente do Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Maria Angélica Benetasso destaca que o evento busca discutir ações para viabilizar e ampliar os atendimentos do SUS.

“Esse é um momento de discussão e troca de experiências onde discutiremos o que podemos melhorar, como fazer chegar o atendimento chegar para a população que precisa do SUS. É um congresso que seria realizado há três anos, mas tivemos que adiar por conta da pandemia e hoje com a retomada dos nosso serviços podemos presenciar esse momento”, explicou.

Maria Angélica Benetasso ressalta que os encontros são a oportunidade de conhecer diferentes ações desenvolvidas com exito por todo o Brasil.

“Hoje serão apresentados 343 mostras, projetos exitoso de todo o Brasil que mostram uma forma diferente de levar o SUS para quem precisa. Nesses encontros fazemos trocas de experiências, vemos novas possibilidades de levar o atendimento para nossa população. O nosso Brasil é muito diverso, nosso estado é muito diverso, temos populações de várias características e precisamos inovar, fazer diferente para aquele que demanda diferente”, destacou.

Para o presidente do Conassems, Wilames Freire Campo Grande hoje é o centro do debate em saúde pública no Brasil.

“Mato Grosso do Sul apresentou uma ideia em 2019 de realização do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Essa proposta teve aceitação dos secretários e após disputa muito intensa com o Estado do Rio Grande do Sul e com o estado de Santa Catarina a maioria dos secretários optaram pela a realização do congresso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul”.

“É maior congresso de saúde pública da América Latina, há 36 anos realizamos esse congresso e aqui em Mato Grosso do Sul nós teremos uma semana de debates sobre o Sistema Único de Saúde, com temas como financiamento, gestão do SUS e pós pandemia”.

Os cinco temas concorrentes de Mato Grosso do Sul, são: Implantação da rede de atenção e prevenção ao suicido: uma realidade possível; A contribuição do PlanificaSUS no processo de trabalho da unidade laboratório; Comunidade rural em tempos de pandemia: uma integração de ações; Povo das Águas: a busca da equidade em saúde nas águas do Pantanal sul-mato- -grossense; Estimulação para crianças com dificuldade de linguagem pós-pandemia.

“A Covid não acabou”

Na ocasião, Flávio Britto ressaltou que Covid-19 não acabou, por isso é imprescindível que a população siga com os cuidados básicos para prevenir a disseminação do coronavírus.

“A Covid continua, mantemos a recomendação o uso de máscara, que as pessoas façam a higienização correta das mãos, tudo aquilo que nós já sabemos. Agora temos aí uma nova variante que graças a Deus e as vacinas não está levando os nosso pacientes aos hospitais, mas continuamos acompanhando tudo de perto”, alertou o secretário de Saúde.

Confira mais informações na live:

Confira a programação completa:

UNIDERP – Rua Ceará, R. Miguel Couto, 333

12/07 – 09 às 18h – 17ª Mostra Brasil, aqui tem SUS

13/07 – 09 às 12h – 17ª Mostra Brasil, aqui tem SUS

‎

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados

13/07 – 14 às 18h – Auditório Master – Mesa 1: ImunizaSUS – 13/07 – 14:00

13/07 a 15/07 – Espaço Café Colaborativo Clique aqui para acessar a programação completa

13/07 – 19h ás 21h30 – Auditório Master – Abertura

14/07 – 09 às 12h – Auditório Master – Mesa 2: SUS e a pandemia covid-19

14/07 – 09 às 12h – C1 – Sala Onça Pintada – Seminário: Judicialização da Saúde

14/07 – 09 às 12h – C2 – Sala Arara Azul – Seminário Regionalização

14/07 – 09 às 12h – C3 – Sala Capivara – Seminário: Orçamento e aplicação dos Recursos Financeiro

14/07 – 09 às 12h – C4 – Sala Tuiuiú – Oficina Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS)

14/07 – 09 às 12h – C5 – Sala Jacaré do Pantanal – Seminário: A importância da Avaliação de Tecnologias em Saúde na definição das Relações Municipais de Medicamentos

14/07 – 09 às 12h – C6 – Sala Ariranha – Seminário: Saúde Mental

14/07 – 09 às 12h – Sala Dourado – Seminário: Municípios, formação e o SUS: os desafios para os cenários de prática

14/07 – 14 às 18h – Auditório Master – Mesa 3: Fortalecimento da Atenção Básica

14/07 – 18 as 20h – Auditório Master – Sessão de Premiação da 17ª Mostra Brasil, aqui tem SUS.

15/07 – 09 ás 12 h – C1 – Sala onça Pintada – Seminário: Captação de Recursos por meio das Emendas Parlamentares

15/07 – 09 às 12 h – C2 – Sala Arara Azul – Seminário: Vigilância em Saúde

15/07 – 09 às 12 h – C3 – Sala Capivara – Oficina Política nacional de Apoio: estratégia oportuna para qualificação da gestão no SUS?

15/07 – 09 às 12 h – C4 – Sala Tuiuiú – Oficina Rede Nacional de Dados de Saúde (RNDS)

15/07 – 09 às 12 h – C5 – Sala Jacaré do Pantanal – Seminário: A importância da Avaliação de Tecnologias em Saúde na definição das Relações Municipais de Medicamentos

15/07 – 09 às 12 h – C6 – Sala Ariranha – Compras em Saúde: aspectos gerais e nova lei de licitação

15/07 – 09 às 12 h – Sala Dourado – Oficina: Por uma agenda integrada entre a Política Nacional de Promoção e os ODS da Saúde e os ODS

15/07 – 09 às 12h – Auditório Master – Mesa 4: Financiamento e Gestão

15/07 – 15 h – Auditório Master – Plenária Final

