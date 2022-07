Inscrições para cursos de idiomas na UEMS já estão abertas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Libras e Produção de Textos Científicos. Além dos acadêmicos, servidores e funcionários da Universidade, também poderão se inscrever o público em geral.

Os formatos das aulas podem ser escolhidos entre presencial e online. O NEL (Núcleo de Ensino em Línguas) disponibiliza na página da UEMS um passo-a-passo para efetivar a inscrição.

Lá está disponível a ficha de inscrição que deve ser preenchida e enviada para o email nel.uems@gmail.com.

Em seguida o candidato receberá as instruções para gerar o boleto, que após pago deve ser encaminhado para o mesmo email.

As inscrições podem ser feitas até 22 de julho. Acadêmicos, servidores e funcionários vinculados à UEMS terão o benefício da tarifa especial.

Veja também: Três Lagoas tem aumento de 151% no número de acidentes com escorpião

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.