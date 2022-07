Deputados apreciaram quatro projetos nesta terça-feira

Quatro matérias foram pautadas e aprovadas na Ordem do Dia pelo plenário da Assembleia Legislativa desta terça-feira (12).

De todos o que mais chamou a atenção foi a votação, em segunda discussão, do Projeto de Emenda Constitucional 1/2022, de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB) e outros parlamentares, que prevê licença-maternidade para ocupantes de cargo eletivo nesta Casa Legislativa. A proposta segue para redação final, pois recebeu Emenda Substitutiva Integral.

Em redação final, foi aprovado Projeto de Lei 144/2022 , de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que denomina Silvio Sanchez Melhado a MS-438, do entroncamento da rodovia BR-060, localizado no município de Camapuã, ao entroncamento da MS-351, em Ribas do Rio Pardo.