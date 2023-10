Cinco municípios de MS estão entre as mais quentes do país, segundo Inmet

As fortes temperaturas que vem castigando os brasileiros, principalmente nas regiões do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil não dá trégua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na tarde de ontem (24), cinco cidades de Mato Grosso do Sul registraram as temperaturas mais altas do país.

As cidades de Mato Grosso do Sul que tiveram temperaturas extremas acima dos 40ºC, são: Paranaíba (42,2ºC), Porto Murtinho e Três Lagoas (42,1ºC), Água Clara (42ºC). A outra cidade de MS que registrou mais uma vez, temperaturas acima dos 40ºC, foi Bataguassu, que ficou na 17º colocação no monitoramento do Inmet, quando registrou na tarde de ontem, 40,8ºC.

Ainda conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o Estado está em alerta vermelho, sobre aviso para grau de severidade de grande perigo. A recomendação é beber bastante água e evitar exposição ao sol ou realizar prática esportiva nos horários mais quentes.

