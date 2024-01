Foragido há mais de 10 anos, narcotraficante brasileiro é capturado e expulso do país

Após troca de informações entre a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e a Polícia Federal, o narcotraficante Marcos Roberto Ribeiro, de 49 anos, foi capturado em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado fazendo compras em um shopping da cidade.

O narcotraficante brasileiro é acusado de tráfico internacional de drogas e estava foragido há mais de 10 anos.Em seu nome, Marcos tem mais dois mandados de prisão emitidos pela justiça federal e estadual. Caso seja condenado, poderá pegar mais 22 anos de prisão.

Conforme informações do site Porã News, Marcos foi localizado no estacionamento do shopping, dentro de uma caminhonete Hilux. Ele não ofereceu resistência no momento da prisão.

Segundo informações da polícia paraguaia, o narcotraficante deverá ser extraditado ainda hoje.

