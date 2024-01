Calor não dá trégua e quatro cidades de MS registram as maiores temperaturas do Brasil

O último domingo de setembro deve registrar temperaturas acima dos 40ºC em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Estado a onda de calor deve continuar até terça-feira (26). Em Campo Grande o dia começou com céu aberto com os termômetros registrando 26ºC, podendo chegar aos 38ºC. No sábado a máxima chegou aos 37,3ºC.

Em Coxim, região norte de MS, a máxima prevista é de 41ºC. Já na região do Pantanal as temperaturas máximas podem registrar 42ºC em Corumbá, Miranda e Aquidauana e incríveis 43ºC em Porto Murtinho.

O sul de Mato Grosso do Sul não escapa do calorão, com temperaturas máximas podendo alcançar 38ºC em Ponta Porã e 39ºC em Dourados. O calor intenso será predominante em todo o estado, em Nova Alvorada do Sul, Itaporã, Rio Brilhante, Caarapó, Juti, Itaquiraí, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Ribas do Rio Pardo, Sonora, Laguna Caarapã, Bonito, a temperatura também pode ficar acima de 39°C

Com as altas temperaturas, a umidade relativa do ar fica bem abaixo do recomentado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 60%, podendo chegar aos 10%. Então, a orientação para amenizar os efeitos do tempo seco é beber bastante água, evitar atividades físicas nos períodos mais quentes do dia e usar roupas leves e confortáveis.

No sábado (23) quatro cidades de Mato Grosso do Sul estiveram no ranking das cinco cidades que registraram as maiores temperaturas do Brasil: Água Clara registrou o maior índice do Brasil, com 42,2ºC, seguida por Porto Murtinho, com 42ºC, Três Lagoas, com 41,5ºC, e Paranaíba, com 41,2ºC.

Com informações do Inmet.

