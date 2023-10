Homem de 50 anos é preso conduzindo motocicleta roubada na MS-290

Uma motocicleta Honda NXR 125 Bros com registro de roubo, foi recuperada na manhã de ontem (24), em Juti, a 310 quilômetros de Campo Grande. Um homem de 50 anos, foi preso.

O flagrante aconteceu na MS-290, quando os policiais avistaram a motocicleta na área rural do município de Iguatemi, quando deram ordem de parada ao condutor da Bros, que seguia com uma menor de idade no sentido assentamento Auxiliador/Naviraí. Durante a checagem dos dados pessoais e agregado da moto, localizou-se o registro criminal.

O condutor, um homem de 50 anos de idade, disse aos policiais que comprou a motocicleta de um conhecido e que tinha ciência de que o veículo possuía restrição criminal. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

