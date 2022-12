Com portas abertas até 22h, comércio espera lucrar mais

Segundo a CDL, o horário estendido ajuda, também, para que os trabalhadores consigam comprar após o expediente

Com a aproximação das festas de fim de ano, o comércio de Campo Grande optou por ampliar o horário de funcionamento. Do dia 12 até 23 de dezembro, estarão de portas abertas até as 22h. Com isso, a expectativa dos empresários é de lucrar mais e atrair movimento.

A decisão da alteração no expediente ocorreu conforme a Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande, afiliado da Fecomércio-MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio. Sendo assim, os trabalhadores do comércio podem prorrogar a jornada de trabalho em até duas horas.

O gerente de relações sindicais da Fecomércio MS, Fernando Camilo, explica que os trabalhadores do comércio podem realizar a prorrogação da jornada no âmbito de trabalho em até duas horas. “Desde que as somas da jornada normal dessas horas não ultrapassem os horários estabelecidos na convenção”, salienta.

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, explica que o período de dezembro é o principal momento do varejo em Mato Grosso do Sul e no Brasil. “O horário com a extensão permite que as pessoas que trabalham durante a semana no horário de funcionamento das lojas, consigam após o expediente ir as compras para o fim de ano”.

“A data do Natal é super importante para o comércio, desta forma, a alteração dos estabelecimentos acaba ajudando e facilitando que a população compre do mercado local com a expectativa positiva de movimentações de pessoas”, completa Vila.

Mais movimento

Para o proprietário da loja de roupas “Outlet 67”, Rosemberg Guerra Lopes, a expectativa para garantir o lucro é de 60% a mais em comparação aos outros dias em que a loja fica aberta até às 18h. “Por conta da pandemia da covid-19, o rendimento da loja não foi esperado. Então, neste ano temos a expectativa de conseguir um movimento bom nas vendas de fim de ano para aquecer a economia”.

O empresário destaca que está preparado para atender a alta demanda. “Nossa equipe está preparada para as vendas e o número pode aumentar, pois, contratamos freelancer. Pois, esperamos um número alto da volta do público em lojas físicas da cidade”, finaliza Rosenberg.

Já a gerente da loja de cosméticos “Tô que Tô”, Lilian de Oliveira, relata que o horário vai ajudar a atrair o público. “Vamos ter promotoras para o fim de ano para ajudar nessa captação dos clientes, a equipe de colaboradores já está apta para atender a população”.

Indagada sobre o aumento percentual que a loja terá, a gerente ainda não tem uma projeção, mas garante que as vendas vão aumentar em relação aos outros meses.

Confira os horários

Desde o dia 3, o comércio já começou a funcionar com horário diferenciado. Até o dia 10 de dezembro, as lojas ficam aberta até 20h. Já a partir do dia 12 até o dia 23 de dezembro, o horário é até 22h. Aos domingos, dias 4, 11 e 18 de dezembro, a abertura pode ser das 9h às 18h.

No dia 24, que é véspera de Natal, o comércio ficará aberto até 17h. E, os estabelecimentos localizados nos shoppings e centros comerciais localizados nos hipercenters poderão abrir das 9h às 19h.

Já no dia 31 de dezembro, quem quiser fazer compras tem até as 16h. Os comércios que estão dentro dos shoppings e centros comerciais localizados nos hipercenters poderão abrir as portas das 9h às 18h.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Cidade do Natal será inaugurada dia 15 de dezembro