Nesta sexta-feira, Bioparque Pantanal funcionará em horário alternativo

Em razão da partida de amanhã (9), onde a Seleção Brasileira enfrentará a Croácia, às 11h, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar de 2022, o Bioparque Pantanal irá funcionar em horário alternativo.

Serão distribuídas 200 senhas para passeios não agendados, por ordem de chegada, a partir das 8h. As visitas, mesmo as agendadas no dia, tanto no período matutino, quanto no vespertino, poderão ocorrer apenas das 8h às 10h e o check-in poderá ser feito até as 9h.

Quem agendou visita após às 9h e não puder comparecer no horário de funcionamento no dia do jogo, pode entrar em contato com o setor de atendimento pelo WhatsApp: (67) 99217-8189.

Em cumprimento do decreto do governador Reinaldo Azambuja, publicado ontem (7) no Diário Oficial do Estado, os servidores irão trabalhar das 7h às 10h.

