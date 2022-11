Chapa “Por Amor à Santa Casa” vence eleição para presidência do hospital

Advogada Alir Terra Lima será a primeira mulher como presidente da unidade

Com 49 votos, a chapa intitulada “Por Amor à Santa Casa” foi eleita para assumir a presidência da ABCG (Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande) para o triênio 2023 até 2025. Com a presença de 98 dos 105 associados aptos para participar do pleito, eles compareceram para depositar o seu voto impresso, na noite de ontem (10), no auditório da Santa Casa. Cabe destacar que, logo após a eleição, os conselheiros eleitos serão empossados e juntamente com os conselheiros de administração remanescentes elegerão a nova Diretoria Corporativa e a Comissão de Ética em janeiro de 2023.

A chapa vencedora tem como candidata à presidência do hospital a advogada Alir Terra Lima, que ocupa atualmente o cargo de vice-presidente da Santa Casa. Seus apoiadores e candidatos às nove vagas do conselho são: Aleixo Paraguassu Neto, Carlos Ricartes de Oliveira, Eduardo Youssef Ibrahim, Ivan Araújo Brandão, Jary de Carvalho e Castro, João Nelson Lyrio, Marcos Alceu da Silva Villalba, Mário Antônio Cavinatto de Melo e Onésio Bueno Freitas. Além dos candidatos ao Conselho Fiscal: Antônio Urban Filho, Edson Alceu Lazarotto e Valdir José Dall’Angol Zanin. E para suplentes estão: Renato Antônio Pereira de Souza e Renato Paganini.

Comemorando a vitória e o cargo de primeira mulher a assumir a presidência da Santa Casa, Alir Terra reafirmou seu compromisso em prestar assistência à população.

“Eu fico muito feliz em ser a primeira mulher na presidência da Santa Casa de Campo Grande. Nós não tivemos disputa, na realidade nós tivemos ideias diferentes e a nossa chapa foi a que teve a ideia abraçada pela maioria dos associados e continuaremos em conjunto trabalhando pelo bem-estar da sociedade e a nossa função aqui é a de salvar vidas. A nossa Chapa vai trazer muito comprometimento, muita transparência, acolhimento com os pacientes e em especial com o nosso corpo de funcionários, avançando para que a nossa medicina seja exemplo para o país”, afirmou.

Por sua vez, o atual presidente da ABCG, Heitor Rodrigues, falou sobre a sua satisfação e confiança em passar o seu posto para sua sucessora. “Eu estou muito satisfeito porque é uma demonstração e a ratificação do nosso trabalho, que nós fizemos nestes dois anos com muita dificuldade, mas graças a Deus e por amor à Santa Casa nós vamos continuar o nosso trabalho”, ponderou.

A outra chapa que concorria ao cargo, mas não foi eleita, foi a “Nova Santa Casa”, obteve 39 votos e estava encabeçada pelo ex-presidente da Santa Casa Esacheu Nascimento, que tentava voltar à presidência após dois anos afastado.

Por Suelen Morales e Michelly Perez – Jornal O Estado de MS.

