Prefeitura realiza mais uma troca e nomeia novo secretário de educação

Foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quinta-feira (10) a nomeação de Lucas Henrique Bitencourt como novo secretário da Semed (Secretaria Municipal de Educação). A nomeação faz parte das mudanças feitas pela prefeita Adriane Lopes (Patriota) desde que assumiu a prefeitura da Capital no lugar do ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Lucas Bitencourt entra no lugar de Alelis Izabel de Oliveira Gomes, antigo titular da pasta. Natural de São Paulo e formado em História e Pedagogia, o novo secretário tem Pós-Graduação em Didática para o Ensino Superior, Inclusão, Psicopedagogia; MBA Gestão de Negócios Aplicada à Educação; Mestre em Educação com ênfase em Gestão Escolar.

Ele ainda exerceu a função de assistente educacional no ensino superior do UNASP/SP. Posteriormente, foi gerente de ensino da Secretaria de Educação no estado de São Paulo. Também atuou como conselheiro tutelar. Foi coordenador educacional para a região Centro-Oeste do país, com sede em Brasília (DF), para uma rede de ensino privada.

Já em Mato Grosso do Sul, Bitencourt atuou como coordenador pedagógico, diretor acadêmico, diretor administrativo, da mesma rede, onde, posteriormente, assumiu a direção geral do estado. Também é membro atuante do Conselho Estadual de Educação no Mato Grosso do Sul.

Em comunicado oficial, Bitencourt afirma que aceitou o convite da prefeita Adriane Lopes com a missão de contribuir para tornar a Educação Básica da Capital de Mato Grosso do Sul referência de qualidade e equidade. “Assumo esse desafio com o compromisso de fazer de Campo Grande um modelo pela excelência em educação básica, buscando principalmente fortalecer a parceria e a valorização de cada servidor(a)/professor(a). O meu principal objetivo será desenvolver e coordenar as políticas públicas da educação básica, garantindo plenas condições de funcionamento da Rede Municipal em Campo Grande, promovendo a formação integral dos estudantes, com vistas ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho”.

Mudanças

Está não é a primeira troca de secretários promovida pela prefeita Adriane Lopes. As mudanças tiveram inicio dias após o primeiro turno de eleições: com a exoneração de Antônio César Lacerda da Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais), o o ex-vereador Mario Cesar Oliveira da Fonseca assumiu a chefia da pasta.

Após isso, Agenor Mattielo foi substituído por Maria das Graças Macedo no comando da secretaria municipal de Gestão; Paulo da Silva assumiu o cargo de diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) e Thelma Fernandes Mendes Nogueira Lopes trocou o cargo de secretária-adjunta da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) para exercer o cargo de chefe no Gabinete da Prefeita, posição que era de Alex de Oliveira Gonçalves.

Outras mudanças foram a nomeação de Isaac José de Araujo, como secretário-executivo de Compras Governamentais no lugar de Ralphe da Cunha Nogueira, Ana Luiza Lourenço de Oliveira no lugar de Ana Cristina Camargo de Castro na chefia da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), Inês Auxiliadora Mongenot Santana como nova secretária adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Michele dos Santos Ferreira assume cargo equivalente na Secretaria Municipal da Juventude.