‘Parece dúbio’, diz Beto Pereira sobre relatório das Forças Armadas

Deputados federais eleitos por MS foram procurados para comentar

Os oito deputados eleitos por Mato Grosso do Sul foram procurados para emitir opinião sobre o assunto. “O relatório parece dúbio. Afirma que não se pode provar que não houve fraude, mas, na verdade, o que muitos querem saber é se houve fraude”, afirma o deputado federal Beto Pereira (PSDB), reeleito para a próxima legislatura, sobre o relatório das Forças Armadas a respeito das eleições.

O parlamentar foi ouvido pelo jornal O Estado, após o Ministério da Defesa divulgar uma nota na manhã de ontem (10) afirmando que o relatório das Forças Armadas sobre as eleições não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Enquanto isso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disse que o relatório confirma a segurança das urnas eletrônicas, e que o documento, assim como relatórios de todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral deste ano.

O deputado tucano explicou os motivos de achar dubiedade no relatório ao jornal O Estado. “Parto do pressuposto de que eu, mais 512 deputados federais, mais 27 senadores e governadores, além de deputados estaduais e distritais fomos eleitos por esse sistema eleitoral. Provar que houve fraude se chama ônus da prova no jargão jurídico. E não foi provado. Acredito que o relatório mais afirma que não houve fraudes e faz recomendações para o TSE para os próximos pleitos.”.

Beto Pereira indica ainda que órgãos diversos já atestaram a confiabilidade. “A OEA, a OAB e o TCU também atestaram a confiabilidade de nosso sistema eleitoral. As urnas eletrônicas já são auditáveis e acredito que discutir políticas públicas de segurança alimentar, assistência social e ações para a economia crescer e gerar emprego e renda são mais urgentes para a maioria da população brasileira.”

Geraldo Resende

O deputado eleito Geraldo Resende (PSDB) pontuou ao jornal O Estado que acredita na lisura das eleições. “Sou um democrata, acredito na lisura do processo eleitoral brasileiro, que é exemplo para o mundo todo. Atualmente existem vários processos de verificação e segurança. Nossas eleições são transparentes e nossa luta precisa ser contra todo e qualquer tipo de fake news que queira contestar os Poderes constituídos”, disse o deputado eleito Geraldo Resende.

Dagoberto Nogueira

O deputado reeleito Dagoberto Nogueira (PSDB) destacou ao jornal O Estado que o relatório demonstrou a confiabilidade das urnas. “Todos nós esperávamos isso. Nosso sistema eleitoral é exemplo para o mundo e logicamente que não poderia ser diferente. Essa questão de falar que não é confiável é coisa do Bolsonaro, que perdendo achava que poderia culpar as urnas para não entregar o mandado. Ele criou expectativa de ganhar, falou que respeitaria o resultado e agora não tem como voltar atrás. E isso, de falar que a urna não serve, é uma loucura. Temos um Congresso eleito, e os governadores eleitos e isso deve ser respeitado.”

Vander Loubet

Da base do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado Vander Loubet, do PT, disse ao jornal O Estado que, em seu ponto de vista, o relatório não é significativo.

“Lamentavelmente, as Forças Armadas foram arrastadas por Bolsonaro para esse papelão que é a desconfiança sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Por isso esse relatório não diz nada com nada. Nas páginas 16 e 21, reconhece que nos dois turnos não houve inconsistência no trabalho de fiscalização dos boletins de urna e da totalização dos votos. Por outro lado, para agradar a Bolsonaro, não assume que o sistema eleitoral é seguro, confiável e auditável.”

Questionado sobre o fato de o relatório dizer que, apesar de dizer não haver fraude na eleição, pontuou a dificuldade de investigar, e se isso não ficaria incluso, o petista diz que não. “Vejo essa fala como uma cena do bolsonarismo infiltrado nas Forças Armadas. O objetivo é tumultuar nossas eleições e inflamar sua militância. Vejam só: dezenas de entidades participam do processo de fiscalização das urnas e das eleições: MPF, PF, Forças Armadas, CGU, TCU, OAB, CNJ e CNI (Sesi, Senai e IEL), por exemplo, fora os observadores internacionais que tivemos, como a missão da OEA. Qual dessas é a única a dizer que houve dificuldade de investigar? Só as Forças Armadas. Então, não se pode falar em falta de lisura.”

Vander afirma que a questão não é se pode ou não pode questionar a urna eletrônica, e sim as motivações. “O problema não está aí. A questão é a motivação. Os movimentos que estão questionando as urnas eletrônicas não estão fazendo isso por preocupação com nosso sistema eleitoral, mas como estratégia de extrema-direita, que é antidemocrática. O bolsonarismo segue a cartilha do trumpismo. Eles questionam as derrotas que sofrem nas urnas, mas aplaudem as vitórias. Ou seja, o objetivo desse movimento é tumultuar, usando e abusando para isso das fake news e de agressividade e violência.”

Camila Jara

Camila Jara, também do PT, informou via rede social que o resultado do relatório é de que não houve irregularidades. “Para a surpresa de ninguém, a conclusão é de que não teve fraude. E também não vai ter golpe! Galera que está na rua já pode voltar para a casa. Acabou a palhaçada.”

Fábio Trad

Fábio Trad (PSD) diz que as urnas são seguras e que confia no TSE. “No palco da nossa democracia, o protagonista exclusivo do sistema eleitoral é o TSE. Qualquer outra tentativa de ingerência nesta atribuição, configura usurpação. Portanto, bola pra frente com Lula Presidente.”

Bolsonaristas dizem que foi inconclusivo e criticam TSE

O deputado reeleito Dr. Luiz Ovando (PP) disse, no Twitter, que o relatório foi inconclusivo. “Em suma, o relatório foi inconclusivo pois não houve colaboração do TSE no sentido de contribuir com as Forças Armadas para a inspeção das urnas e averiguação de possíveis fraudes. Até quando o ‘Partido da Toga’ continuará ditando regras e agindo como se fosse o único poder do país?”

Ovando, que é bolsonarista, vem condenando a atuação do TSE nos últimos dias e se posicionou em favor das manifestações de grupos inconformados com o resultado das eleições. “Não podemos aceitar o cerceamento cometido pelo TSE nas redes sociais de representantes legítimos do povo. A liberdade de expressão é um direito fundamental, garantido no artigo 5° da nossa Carta Magna. O Brasil não pode ser pacificado dessa forma, democracia e censura não combinam.”

O deputado já declarou que fará oposição a Lula, ano que vem. “Como oposição, não deixaremos que o Brasil sofra retrocessos e não permitiremos que certas pautas esquerdistas sejam aprovadas!”, avisou.

Marcos Pollon

O deputado eleito Marcos Pollon (PL) foi contatado e por meio da assessoria disse que “não seria possível” responder aos questionamentos. Ele está em Brasília, onde participa de reuniões com os deputados eleitos pelo partido, que promete ser oposição a Lula. Pollon publicou na rede social sobre o horário que o relatório das Forças Armadas seria entregue.

Rodolfo Nogueira

Rodolfo Nogueira, deputado eleito pelo PL, afirmou em sua rede social que “o relatório não exclui a possibilidade de fraudes ou inconsistência nas urnas”.

