Previsão é de tempo instável, com chuva e máxima de 35°C

A previsão para esta sexta-feira (11) indica tempo instável no Estado, com a possibilidade de chuva moderada e forte ao longo do dia, podendo ter ventos acima de 70 km nos locais que tiverem tempestade, não sendo descartado até queda de granizo. A temperatura pode chegar a 35°C na região da Costa Leste.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas tanto nesta sexta-feira, como no sábado (12) podem ocorrer a qualquer hora do dia em diferentes regiões do Estado. Este cenário ocorre devido às instabilidades atmosféricas, aliado ao fluxo de calor e umidade vinda da Amazônia.

Em Campo Grande a temperatura máxima será de 28°C e mínima de 23°C. Já em Dourados a variação ficará entre 22°C (mínima) e 28°C (máxima). Para Três Lagoas, na Costa Leste, a máxima pode chegar a 35°C, com mínima de 23°C.

Na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 26°C e máxima de 34°C. Em Ponta Porã a variação será menor, entre 22°C (mínima) e 29°C (máxima). Já no extremo sul do Estado, em Iguatemi, a temperatura varia entre 21°C e 28°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestades para 62 municípios do Estado. O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, começa a valer a partir da meia noite de amanhã e indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/h por dia, ventos intensos, entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O alerta tem duração até as 11 horas de amanhã e pode ser renovado a qualquer momento. A recomendação da Defesa Civil é em caso de rajadas de vento não se abrigar próximo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e se possível desligar os aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

