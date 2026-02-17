Casal é preso após bebê de 1 ano e 10 meses dar entrada com fraturas em UPA de Dourados

Um casal de 19 anos foi preso na manhã de segunda-feira (16) após um bebê de 1 ano e 10 meses dar entrada com fraturas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A ação envolveu equipes da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Dourados.

Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem, o padrasto acabou relatando as agressões após profissionais de saúde constatarem que as lesões apresentadas pela criança não eram compatíveis com acidente doméstico. Diante da suspeita, o caso foi encaminhado à Depac de Dourados.

Conforme apuração do portal Dourados News, o casal teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior e deixado a criança com uma vizinha antes de sair para um bar. Ao retornarem para casa, buscaram o bebê para dormir. Ainda de acordo com o relato, a criança passou a chorar de forma contínua, o que teria irritado os responsáveis.

O padrasto é suspeito de desferir agressões que atingiram o rosto e as costelas da vítima. A mãe também teria mordido a criança durante o episódio. Em outro momento, o homem teria segurado o bebê por uma das pernas e o arremessado sobre a cama, ocasião em que, segundo a suspeita, ocorreu a fratura no fêmur.

Na manhã seguinte, o casal levou a criança à UPA e tentou sustentar a versão de acidente doméstico. A equipe médica, ao avaliar as lesões, desconfiou e acionou as forças de segurança.

Após diligências, guardas municipais e policiais civis localizaram e prenderam o casal, que foi conduzido à delegacia. Em depoimento, o padrasto relatou as agressões. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais