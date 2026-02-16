Discussão por muro termina em ameaça e carro com para-brisa trincado na Capital

Mulher afirma que vizinho danificou divisória e suspeita que ele também tenha causado prejuízo ao veículo

Uma discussão entre vizinhos por causa da divisão de um muro terminou em registro de ameaça e dano em Campo Grande. O caso foi comunicado nesta segunda-feira (16) à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro.

Segundo relato da moradora, de 49 anos, o desentendimento ocorreu no sábado (14), por volta das 14h, no bairro Tarcila do Amaral. A discussão teria começado por divergências sobre o limite do muro que separa os imóveis.

Durante o conflito, o vizinho teria feito ameaças, dizendo frases como “vou quebrar tudo” e “vou mostrar quem manda mais”. Ainda conforme a mulher, parte do muro divisório foi danificada naquele momento.

Na manhã desta segunda-feira, ao acordar, ela percebeu que o para-brisa de seu carro estava trincado. A moradora afirma suspeitar que o dano também tenha sido provocado pelo mesmo vizinho, em razão do desentendimento anterior.

Ela relatou ainda que há câmeras de segurança na parte frontal da residência, mas que não houve registro de movimentação suspeita no período. No entanto, informou que foi encontrada uma marreta encostada na área de divisa entre os imóveis, o que reforçou sua suspeita.

O caso foi registrado como ameaça e dano, e a autoria será investigada.

