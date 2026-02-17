Lula viaja à Ásia para fortalecer comércio e ampliar parcerias estratégicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira (17) para uma viagem oficial à Ásia com o objetivo de fortalecer o comércio exterior e ampliar parcerias estratégicas do Brasil com países da região.

O primeiro destino será a Índia, onde Lula cumprirá uma agenda que inclui reuniões bilaterais com autoridades locais, encontros com empresários e participação na Cúpula sobre os Impactos da Inteligência Artificial. O evento dá continuidade ao processo de discussões iniciado no Reino Unido, em 2023, e reúne lideranças globais para debater os desafios e oportunidades do avanço da tecnologia.

Na sequência, o presidente seguirá para a Coreia do Sul, onde também deve tratar de temas ligados à cooperação econômica, inovação e relações diplomáticas entre os países.

A previsão é que Lula retorne ao Brasil em cerca de uma semana, até o dia 24 de fevereiro. A viagem integra a estratégia do governo federal de diversificar mercados, atrair investimentos e reforçar a presença brasileira em fóruns internacionais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais