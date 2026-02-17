Caixa suspende sorteios das loterias durante o Carnaval e retoma extrações na Quarta de Cinzas

A Caixa Econômica Federal suspendeu os sorteios das Loterias Caixa nessa segunda-feira (16) e terça-feira (17) em razão do feriado bancário de Carnaval. As extrações, que ocorrem no Espaço da Sorte, em São Paulo, serão retomadas na Quarta-feira de Cinzas (18).

Com a medida, ficaram temporariamente fora do cronograma modalidades como Lotofácil, Quina e Lotomania. Segundo a Caixa, a suspensão segue a norma que impede a realização de sorteios em domingos, feriados nacionais ou em dias sem expediente bancário. Como o Carnaval paralisa as atividades financeiras, as datas dos concursos precisaram ser alteradas.

Mesmo sem sorteios nos dois dias, os apostadores continuam podendo registrar jogos normalmente por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial. Já as casas lotéricas físicas podem funcionar em horário especial durante o feriado, conforme convenção local de cada município.

Com a interrupção, os prêmios principais permanecem acumulados para a retomada das extrações. A Mega-Sena, no concurso 2974, terá sorteio na quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 72 milhões.

A Quina (concurso 6955), a Lotofácil (concurso 3615) e a Lotomania (concurso 2889) voltam a ser sorteadas na quarta-feira (18), com prêmios estimados em R$ 7,2 milhões, R$ 1,8 milhão e R$ 3,5 milhões, respectivamente. Já a modalidade +Milionária não sofreu alterações e mantém o calendário regular, com sorteios fixos às quartas-feiras e aos sábados.

