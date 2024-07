Mesmo baleado na cabeça, rapaz dirige até UPA para buscar atendimento

Na madrugada deste domingo(28), um rapaz de 23 anos foi baleado na cabeça em Sidrolândia, a 71 km de Campo Grande. Ele conseguiu dirigir até a UPA da cidade para buscar atendimento. A esposa e a filha estavam no carro.

Na unidade, o homem relatou o ocorrido e também informou quem foi que realizou os disparos à polícia militar que foi até o local. A polícia realizou buscas, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

Segundo informações do Noticidade, o homem estava em uma conveniência com a mulher e a filha quando foi abordado pelo responsável pelo crime. Disse que o conhece e foi caluniado por ele, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

O jovem estava em um veículo Corsa na Rua Mato Grosso quando o criminoso efetuou um disparo de arma de fogo que atravessou o vidro traseiro do carro e o atingiu na cabeça de raspão.

A mulher e a criança não se machucaram. Os enevolvidos nesse caso não foram identificados.

