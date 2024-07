Confira as interdições no trânsito de Campo Grande neste domingo e segunda-feira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições para este final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 28 de Julho

Evento: Paquera na Avenida

Local: Av. Marinha Nº725 entre a Rua Do Porto e a Rua Da Península

Horário: Das 15h às 23h

Dia 29 de Julho

Evento: Festa Julina Clube de Mães do Jardim Noroeste

Local: Rua Das Perdizes entre a Rua Urupês e a Rua Pinhal

Horário: Das 16h às 22h

Evento: Mostra de Artes da Educação Infantil

Local: Rua Padre Caetano Patané entre a Rua Albert Sabin e a Av. Tiradentes

Horário: Das 7h às 12h

Leia Mais

