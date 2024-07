Suspeita é presa em flagrante após matar mulher com facadas e voltar na cena do crime

Uma mulher foi presa em flagrante em menos de 24 horas depois de ter matado outra mulher com facadas no pescoço em Iguatemi. O ocorrido foi na madrugada do último sábado(27), a polícia foi comunicada por volta das 07:00hs.

O homicídio ocorreu nas imediações da Rodovia MS295. A polícia foi até o local, sendo acionada a Perícia Técnica de Naviraí que verificou-se que a vítima teria sido morta mediante utilização de arma branca e havia a presença de dois calçados femininos no local.

Durante todo dia foram intimadas testemunhas para prestarem esclarecimentos para comprovação da autoria delitiva. foi identificada a suspeita S.P.G.F. (34 anos), que apresentava lesões nos lábios e apresentava em sua roupa manchas de sangue que supostamente seriam da vítima dos fatos.

As roupas da suspeita foram apreendidas para análise de comparação de sangue com amostras da vítima. Em conversa preliminar realizada com a suspeita, ela confessou a autoria e afirmou que estava com a vítima consumindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento comercial, quando no caminho de retorno a residência, primeiramente discutiram sobre questões financeiras e após entraram em luta corporal, pegou uma faca que estava em posse da vítima e desferiu vários golpes na região do pescoço.

Ela disse que após o crime, foi para residência e dormiu, quando retornou ao local durante a madrugada para verificar se a vítima estava morta.

Nesse momento, foi dada voz de prisão a autora pelo crime de homicídio. A prisão foi realizada pela Delegacia de Iguatemi. Para denúncias, a polícia deixa o telefone/WhatsApp (67) 3471-1372.

