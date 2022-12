TSE julga e Tiago Vargas perde para Pedrossian Neto vaga de deputado estadual

Foi rejeitado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na manhâ de hoje (19), por 7 votos a 4, o pedido do vereador Tiago Vargas (OSD) que tentava reverter a decisão que indeferiu sua candidatura para deputado estadual em Mato Grosso do Sul.

Com a decisão por meio de sessão virtual e com a perda do direito de ser diplomado, quem assume e será oficializado deputado estadual, é o ex-secretário de finanças da Capital, Pedro Pedrossian Neto, correligionário de Tiago.

A relatora do recurso, ministra Carmem Lúcia, votou contra, junto aos ministros Benedito Gonçalves, Carlos Horbach e Sérgio Banhos.

Tiago conquistou votos o suficiente para assumir cadeira na Assembleia Legislativa, mas por decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) ficou impedido de assumir em razão de uma sentença relatada antes do pleito, pela exoneração do candidato do quadro da Polícia Civil do estado.

O vereador foi o único a conseguir vaga para a ALMS com 18.288 votos nas eleições que aconteceram em outubro. Já Pedro Pedrossian que assume a vaga obteve 15.994 votos válidos e assume o lugar.