Terça-feira segue quente e com possibilidade de chuva em MS

O sol deve aparecer entre poucas nuvens em todas as áreas de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (20), com possibilidade de chuvas isoladas, de moderada a forte intensidade. Além disso, o tempo quente predomina, com máximas acima dos 30ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as chuvas se afastam e a previsão indica tempo firme, com chance de chuvas isoladas no norte do estado devido a combinação de calor e umidade.

A partir desta terça-feira as temperaturas entram em gradativa elevação, com máximas próximas aos 33°C, com destaque para as regiões pantaneira e sudoeste. Os ventos atuam do quadrante leste.

Em Campo Grande o céu amanheceu parcialmente coberto e registra 22ºC nesta manhã. A máxima não deve passar dos 29ºC. No município de Maracaju, a 153 quilômetros da Capital, o dia começou com neblina.

Outras máximas previstas para esta terça-feira são de 30ºC em Três Lagoas, 31ºC em Coxim e Ponta Porã, 32ºC em Dourados, 33ºC em Corumbá e Maracaju, 34ºC em Aquidauana e 36ºC em Porto Murtinho.