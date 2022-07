Capital apresenta cinco iniciativas regionais no maior evento de saúde do Brasil

36º Congresso Conasems segue até sexta-feira (15) com debates e soluções para a saúde pública

Por Suelen Morales – Jornal O Estado MS

Mato Grosso do Sul, além de sediar um dos maiores eventos de saúde pública do Brasil, o 36º Congresso Conasems (Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), participará também da 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, com cinco projetos de inovação na saúde pública, concorrendo ao reconhecimento nacional. Os projetos são dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Amambai, Santa Rita do Pardo e Corumbá. A programação, que teve início hoje na Capital, deve reunir entre os dias 12 e 15 de julho cerca de seis mil profissionais do SUS de todos os estados brasileiros.

Após três anos sem a realização do evento em razão da pandemia da COVID-19, os representantes comemoram o recorde de 5.711 inscritos. “Para nós é motivo de muito orgulho essa retomada. De muita ansiedade de todo o país. Essa é primeira vez que nós vamos bater o número de secretários municipais presentes no evento, são mais de 1.800 secretários municipais de Saúde nesses três dias de congresso. E, já são mais de seis mil pessoas inscritas”, revelou o secretário-executivo do Conasems, Mauro Junqueira.

Vale destacar que a programação contará com mesas de debates sobre temas relacionados ao SUS, entre eles: o fortalecimento da atenção básica, o SUS e a pandemia, financiamento e gestão, regionalização da saúde, assistência farmacêutica, saúde mental, judicializações, cobertura vacinal, doenças erradicadas e emendas parlamentares.

“Serão dias de muitas discussões sobre a saúde pública no Brasil e o país está aqui em Campo Grande. O objetivo é a troca de saberes entre gestores municipais. O primeiro ponto é a valorização do SUS, do que cada secretário, cada gestor, cada técnico, cada profissional de saúde faz de melhor. Para mostrar o SUS que dá certo”, reforçou Mauro Junqueira.

Sobre a escolha da Capital para sediar o evento nacional, Mauro explica que houve uma votação durante o congresso de 2019, que aconteceu em Brasília (DF). “Nós tivemos uma disputa com três grandes cidades: Campo Grande, Florianópolis e Gramado. E o encantamento por Mato Grosso do Sul, que naquele momento, foi escolhido pela grande maioria dos secretários. O Cosems junto com a prefeitura fizeram um grande movimento mostrando que o Centro-Oeste também tem as suas belezas”, elogiou o representante, que adiantou que ao fim do evento um documento oficial será enviado ao governo federal com sugestões de melhorias no SUS.

A presidente do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Maria Angélica Benetano, revelou que os gestores estão “bem ávidos” por este momento e encantados com Mato Grosso do Sul. “O maior congresso de saúde pública da América Latina está acontecendo em Campo Grande. É uma credibilidade muito grande”, enfatizou.

O evento é realizado seguindo protocolos em relação à COVID-19. Todos os participantes estão vacinados com as três doses contra a doença.

17ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS” com cinco projetos regionais

O primeiro dia do evento vai contar com a 17ª edição da Mostra “Brasil, aqui tem SUS” na Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento da Região do Pantanal), de Campo Grande, com a apresentação de 343 experiências exitosas de secretarias municipais de todo o Brasil.

Para a presidente do Cosems, Maria Angelica, a mostra é um momento de troca de ideias que pode auxiliar na saúde do nosso Estado. “Eu mesma já adaptei o trabalho de outras cidades que acabava contemplando totalmente a necessidade da demanda da minha secretaria. Então, o congresso fortalece cada vez mais o serviço de ponta que a gente precisa levar para a população”, esclareceu.

Mato Grosso do Sul inscreveu 79 projetos, sendo que 5 foram selecionados e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, concorrerão ao prêmio de R$ 10 mil para os conselhos estaduais com maior número de trabalhos selecionados, com a elaboração de um documentário do Projeto “Webdoc Brasil, aqui tem SUS” e receberão certificados.

Os cinco temas concorrentes de Mato Grosso do Sul, são: Implantação da rede de atenção e prevenção ao suicido: uma realidade possível; A contribuição do PlanificaSUS no processo de trabalho da unidade laboratório; Comunidade rural em tempos de pandemia: uma integração de ações; Povo das Águas: a busca da equidade em saúde nas águas do Pantanal sul-mato- -grossense; Estimulação para crianças com dificuldade de linguagem pós-pandemia.

Feira Sistema Único de Saúde

O evento contará com a tradicional “Feira SUS” com estandes dos Cosems e de empresas, públicas e privadas. Neste ano estão previstos 67 estandes.

Outra superestrutura será o Auditório Máster, com capacidade para cerca de três mil pessoas, tematizado com elementos do Projeto ImunizaSUS.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, o evento representa um ganho econômico para a cidade. “É um momento muito importante para Campo Grande, pois todos os olhares estarão voltados para cá. O nosso município avançou na área da saúde e o congresso é uma vitrine.”

Programação

A 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” acontece nos dias 12 e 13 de julho, na Uniderp. Já a abertura oficial do congresso será no dia 13 de julho, às 19 horas, no Shopping Bosque do Ipês. No dia 14 de julho ocorrerá a premiação da 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS, e no mesmo dia terão início mesas e seminários. No dia 15 de julho acontece a assembleia geral e o encerramento do congresso.

Leia a edição impressa do Jornal o Estado MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.