Sancionada Lei estadual que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes

Foi instituída no Diário Oficial Oficial da União desta terça-feira (12) a semana de incentivo à Adoção Tardia de crianças e adolescentes de Mato Grosso do Sul. A semana irá discutir o tema no Estado, será feita de forma anual, na primeira semana de setembro. O objetivo é estimular a prática da adoção para essa faixa etária.

Com foco da semana de incentivo está a publicidade em relação aos procedimentos para a realização dessas adoções, assim como apresentação dos dados do CNA (Cadastro Nacional de Adoção) em relação a crianças e adolescentes aptos a serem adotados e sua respectiva faixa etária, bem como o número de pretendentes.

O projeto de lei aprovado na Assembleia aponta que cerca de 5 mil crianças e adolescentes estão na fila de adoção, enquanto 35 mil pessoas estão inscritas como pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. Mas a preferência é por bebês e a porcentagem dos candidatos cai gradativamente de acordo com a idade da criança, chegando a menos de 1% dos 8 anos em diante.

Os eventos serão realizados em conjunto com os poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, com a participação dos grupos de apoio à adoção que colaboram no Estado.