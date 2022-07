Confira o resumo das principais novelas para esta terça-feira

Novelas

O Cravo e a Rosa

Dinorá estranha Cornélio sair cedo de casa. Cornélio trabalha como Papai Noel. Marcela troca os presentes que Batista comprou. Joana leva os filhos ao hotel. Cornélio perde a paciência com as crianças e é demitido. Batista visita Joana. Os presentes são horríveis. Joaquim pede ajuda a Lindinha: quer que ela destrua a produção de queijos. Lindinha concorda em ajudar Joaquim. Cosme convence Batista de que Marcela trocou os presentes, já que Joana ganhou uma ratoeira. Januário beija Lindinha. Candoca e Dalva levam um bolo para Edmundo na cadeia.

A Favorita

Maíra vai embora do sítio quando Augusto insiste em colocar um prato na mesa para Rosana. Didu diz a Romildo que está feliz com o emprego. Romildo fala para Rita que gostaria de ajudar na educação de Camila. Cilene aceita Céu em sua casa. Alícia encontra Lara e Halley em um restaurante e demonstra ser íntima de Halley, que se irrita. Lorena contrata Greice. Donatela acusa Zé Bob de roubo. Zé Bob diz que viu Donatela e Dodi juntos. Irene avisa Flora sobre as fotos de Salvatore. Os seguranças avisam a Donatela que Salvatore desapareceu.

Além da Ilusão

Davi se desespera com o sumiço dos documentos, e Heloísa acredita que não estejam com Joaquim. Davi revela sua identidade verdadeira para Leônidas. Matias entrega um livro à Olívia. Santa afirma que Inácio ficará à frente da auditoria no cassino. Giovanna apoia Cipriano. Santa permite que Emília participe da final do concurso da rádio. Chega o dia do casamento de Joaquim e Isadora. Davi implora para que Isadora desista de se casar. Isadora tem um mal-estar. Davi acredita que Iolanda esteja com os documentos. Isadora se casa com Joaquim.

Cara e Coragem

Pat não consegue nenhuma informação sobre o grupo de Clarice e Andréa. Danilo pede para Milton convencer Moa a compartilhar a guarda de Chiquinho. Dagmar confirma para Paulo que Regina e Leonardo ficaram com ela na noite em que Clarice morreu. Rebeca e Danilo encontram Moa e Andréa no saguão do prédio onde moram. Pat se preocupa com Alfredo. Anita faz outra tatuagem. Rebeca vê Bob Wright e Jéssica comendo um lanche na carrocinha e subindo numa van. Pat tenta tranquilizar Moa, que sofre com medo da audiência de conciliação.

Pantanal

José Leôncio desconfia de Marcelo, ao ver o interesse do rapaz por seus bois. Tadeu diz a Zefa que se casaria com a moça. Guta repreende Maria Bruaca, ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove consegue tirar uma foto do Velho do Rio, e Juma alerta o rapaz. Filó supõe que Juma se sinta também atraída por José Lucas e comenta com José Leôncio. José Leôncio pede a José Lucas para tentar resolver o problema dele com Juma, para evitar que o filho vá embora da fazenda. Filó se nega a viajar de avião para comprar o vestido de noiva de Juma.

Carinha de Anjo

Os políticos convidam ela para ser candidata a prefeita devido ao grande perfil ético dela, que é o que as pessoas querem, atualmente. Rogério vai até a casa de Vitor para preparar uma torta. Cristóvão e Fátima preparam uma festa de boas- -vindas para Lulu. Os computadores são instalados no colégio de música e Fabiana fica triste aos equipamentos serem colocados na sala de música. Haydee e Adolfo se encontram em um restaurante. A mulher descobre que Adolfo é o avô de Dulce Maria. Os computados são colocados no quarto de Didi e Fabiana.